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Зеленский выступит в Верховной Раде с ежегодным обращением, - СМИ
Президент Владимир Зеленский выступит с ежегодным обращением о ситуации в стране перед народными депутатами в парламенте.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что ежегодное обращение Зеленского состоится в парламенте до конца года.
По соображениям безопасности власти не анонсируют и не называют время выступления президента.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, в прошлом году Зеленский выступил с ежегодным посланием Верховной Раде 1 декабря.
Напомним, что 21 декабря Зеленский в ходе визита в Вашингтон провел встречу с американским президентом Джозефом Байденом и совместную пресс-конференцию с ним, после чего выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США.
В ходе визита украинского лидера, в частности, США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов. В него войдет система противовоздушной обороны Patriot.