Зеленский выступит в Верховной Раде с ежегодным обращением, - СМИ

Президент Владимир Зеленский выступит с ежегодным обращением о ситуации в стране перед народными депутатами в парламенте.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что ежегодное обращение Зеленского состоится в парламенте до конца года.

По соображениям безопасности власти не анонсируют и не называют время выступления президента.

Отметим, в прошлом году Зеленский выступил с ежегодным посланием Верховной Раде 1 декабря.

Напомним, что 21 декабря Зеленский в ходе визита в Вашингтон провел встречу с американским президентом Джозефом Байденом и совместную пресс-конференцию с ним, после чего выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

В ходе визита украинского лидера, в частности, США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов. В него войдет система противовоздушной обороны Patriot.