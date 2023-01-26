Зеленский заявил, что не заинтересован встречаться с Путиным и не хочет воевать на территории РФ

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован во встрече с лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным для мирных переговоров и заявил, что он для него - "никто".

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Об этом Зеленский сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Гарант заявил, что "не понимает, кто принимает решение в России" и что Москва, которая просит мира, лжет, атакуя Украину ракетами.

Зеленский также ответил на предположение о наступлении России в Украину в ближайшие недели и напомнил, что он чувствовал, когда понял, что вторжение начинается в прошлом году.

На вопрос, поможет ли встреча с Путиным решить войну, Зеленский сказал: "Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решение в России."

Президент сказал, что люди являются его приоритетом номер один.

"Я не хочу воевать на территории России. Я просто хочу, чтобы они поскорее прекратили войну и как можно скорее покинули нашу страну. Я вам точно могу сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Вот и все", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что после полномасштабного вторжения для него "Путин никто".

Президент Украины подчеркнул, что в последние дни были более мощные атаки и наступления – и что для украинских сил очень важно иметь оборонную силу.

Он добавил: "Все зависит от того, насколько мы сможем их сдержать... На востоке они двигаются вперед и теряют много людей. Это просто чрезвычайное количество. Их это не волнует. Я имею в виду, что они не считают потери. Это факт ".

По словам Зеленского, точных цифр потерь оккупантов нет. Но с российской стороны потерь гораздо больше, чем в ВСУ.

Ранее Зеленский допускал вероятность того, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин уже умер, а вместо него в публичном пространстве появляются двойники.