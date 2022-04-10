Зеленский заявил, что некоторое западное оружие поступило в Украину слишком поздно

Определенные виды вооружения, которые были предоставлены Украине западными партнерами, поступили слишком поздно.

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Об этом в интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все оборудование, все что они уже присылают, для некоторых видов оборудования, это сделано поздно. Потому что, когда мы, например, говорим о Мариуполе, когда вы теряете тысячи людей - и что теперь? От лидеров некоторых стран я вижу 100-процентную поддержку, это действительно так. А некоторые европейские лидеры поменяли позицию, но вы видите цену этих изменений", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина получила недостаточное количество вооружения.

Зеленский также отметил, что, если бы Украина была членом НАТО, этой войны бы не было, или она выглядела бы иначе.

"Она бы по-другому разворачивалась, у нас было бы плечо близких соседей, мы бы вместе могли воевать. Но уверен, что войны все же не было бы", – добавил Зеленский.

Напомним, Соединенные Штаты Америки дополнительно выделят Украине $100 млн помощи. Деньги, в частности, будут направлены на закупку противотанковых систем.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США решило предоставить Украине новую партию оборонной помощи на сумму $300 млн в рамках полномочий, предоставленных Инициативой содействия безопасности Украины (USAI).

Напомним, Соединенные Штаты Америки поставили в Украину первые партии военной помощи из пакета на 800 млн долларов.

Перед этим стало известно, что США предоставят Украине 800 зенитных систем Stinger, а также новую партию Javelin, легкое противобронированное оружие и противобронированные системы AT-4.

В свою очередь в России в очередной раз пригрозили атаковать грузы с поставками иностранного оружия в Украину.

В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России".