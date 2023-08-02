"Автострада" почти монополизировала выполнение инфраструктурного строительства – журналист

Строительная компания "Автострада", по результатам 2021 года занимавшая лишь четвертое место по объемам, в 2022 году стала первой, а в 2023 году почти монополизировала рынок. Об этом сообщает журналист Владимир Сонюк.

Способствовало этому постановление Кабмина №1178 от 12 октября 2022 года. Она разрешила бестендерные процедуры, создав возможность заключения прямых договоров с завышенными ценами и неограниченными возможностями их пролонгации.

Ужесточение роли компании "Автострада" в 2022-2023 годах совпало с усилением полномочий Александра Кубракова.

В материале говорится, что монополизация инфраструктурного строительства несет значительные коррупционные риски. НАБУ и НАПК выступили с публичными призывами о необходимости ее глубокой коррекции. США открыли горячую линию для сообщений о коррупции в Украине, предлагая сообщать о таких случаях Генеральному инспектору США. В целях реагирования на коррупцию Госдепартамент США планирует увеличить штат посольства в Украине.

Как сообщает портал Dozorro.org, в течение прошлого года подразделения Укравтодора (САДы) разместили в Prozorro 855 закупок с ожидаемой стоимостью 64 млрд грн. Из них после начала полномасштабной войны – 531 закупка на 23 млрд грн. Для 63% завершенных закупок САДов, видных на Prozorro, контракты подписали напрямую. При этом не для всех из них загрузили договор — иногда есть только отчет, что такую закупку провели.

В 2023 году на ремонт дорог должно уйти 58,87 млрд грн.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас не время ремонтировать брусчатку, призвав местные власти отложить ремонтные работы. Три года назад около 90% одобряли государственные инвестиции в развитие инфраструктуры. Более 60% поддерживали президентскую программу "Большая стройка", и положительная оценка программы сохранилась в дальнейшем. Тогда в инфраструктурном строительстве принимали участие многие строительные компании. Работа проходила быстро и равномерно по всей стране. А конкуренция уменьшала стоимость работ.

По данным свежего соцопроса КМИС, 89% жителей Украины назвали коррупцию серьезнейшей проблемой после начала полномасштабной войны.

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