Безопасность, комфорт и коммьюнити – ТОП-3 запроса покупателей жилья в условиях войны

За два года войны потребности и запросы украинцев по поводу жилья существенно изменились. Если покупатели в первую очередь обращали внимание на локацию и престижность района, то сейчас на первый план выходят безопасность, комфорт и возможность быть частью дружественного сообщества.

Об этом рассказал CEO девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев.

"Война – это в первую очередь о вопросах безопасности. Если в пандемию мы все предпочитали социально дистанцироваться друг от друга, то сейчас людей действительно интересует, кто живет с тобой на лестничной клетке, какие ценности у твоих соседей, формируется постоянный запрос на коммьюнити внутри комплекса", – отмечает Мехтиев.

По его словам, современные покупатели также уделяют большое внимание комфорту и эргономике планировочных решений. Опыт пребывания на карантине и в укрытиях показал, как важно иметь функциональное и удобное пространство.

"Сначала пандемия коронавируса подсветила важность эргономики планировочных решений, когда в квартире грамотно поделено пространство на частное и общее, есть разные функциональные зоны и так далее, впоследствии это ощущение усилило полномасштабное вторжение", - объясняет СЕО компании ENSO.

Мехтиев убежден, что в условиях войны выигрывает тот жилищный продукт, который своим наполнением, концепцией и решениями формирует круг единомышленников, объединяет людей с общими ценностями.

"Многоквартирные дома – это о сосуществовании, умении взаимодействовать и договариваться. Успех жилищного комплекса зависит от его способности создавать сообщество жителей, разделяющих одинаковые взгляды и принципы", - заключает он.

СПРАВКА

ENSO – основана в 2017 году украинская девелоперская компания, в основе деятельности которой разработка, строительство и управление проектами в сфере жилой и коммерческой недвижимости.

С первого дня работы компания реализует самые смелые архитектурные решения, используя передовые технологии и лучшие отечественные и зарубежные строительные материалы. Компания строит жилые комплексы общей площадью около 400 тыс. кв.м: Diadans, Первая коллекция Poetica, Вторая коллекция Poetica и Fjord.

Компания ENSO первой в Украине сертифицировала жилой комплекс по международным экологическим стандартам. В 2020 году Diadans прошел сертификацию BREEAM International New Construction, которая включает в себя оценку энергоэффективности, влияния здания на окружающую среду, безопасности для жителей и посетителей, использование экологических материалов для строительства, удобства транспортной инфраструктуры и т.д.

Миссия компании – изменять рыночные шаблоны, формировать новые стандарты качества и подходы в архитектуре, призванные не только дарить комфорт, уют и безопасность владельцам и инвесторам, но и значительно улучшить вид города.