Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить, какая ситуация сложилась на вторичном рынке недвижимости Киева по состоянию на ноябрь 2026 года. Детальный обзор цен на вторичное жилье в ноябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Как изменились цены на вторичное жилье в Киеве в ноябре 2026

По состоянию на ноябрь 2026 года на вторичном рынке Киева наблюдается снижение медианных цен на двух- и трехкомнатные квартиры, а цены на однокомнатные остались без изменений. По данным ЛУН Статистика, медианные цены по типам квартир на ноябрь следующие:

Однокомнатные — 66 800 $ (0% за год);

Двухкомнатные — 97 000 $ (-8% за год);

Трехкомнатные — 149 000 $ (-1% за год).

На рынок оказывают влияние ограниченное предложение готового жилья, рост спроса на квартиры с автономным питанием и возможностью сразу заселиться, а также миграционные процессы. Детальнее ситуацию по районам и ценам рассмотрим ниже.

Цены на вторичное жилье в Киеве по районам

Цены на однокомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно сосредоточены в центральных районах столицы. Лидерами по стоимости жилья остаются:

Печерский — 142 000 $;

Шевченковский — 85 800 $;

Голосеевский — 75 000 $;

Подольский — 72 600 $;

Дарницкий — 63 000 $.

К районам со средним сегментом цен относятся:

Оболонский — 58 000 $;

Днепровский — 57 000 $;

Соломенский — 56 000 $.

Наиболее доступное однокомнатное жилье можно найти в следующих районах:

Святошинский — 50 000 $;

Деснянский — 43 000 $.

Медианная цена на однокомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В киевской агломерации можно найти более доступные предложения однокомнатных квартир:

Софиевская Борщаговка — 57 200 $;

Петропавловская Борщаговка — 55 000 $;

Вишневое — 53 000 $;

Бровары — 50 000 $;

Ирпень — 49 800 $;

Вышгород — 45 000 $;

Буча — 39 500 $;

Гостомель — 28 300 $.

Цены на двухкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

Самые дорогие двухкомнатные квартиры традиционно сосредоточены в центральных районах. Лидерами остаются:

Печерский — 207 000 $;

Шевченковский — 117 000 $;

Голосеевский — 114 000 $;

Подольский — 1033 000 $;

Дарницкий — 89 900 $.

Средний ценовой сегмент представлен в следующих районах:

Оболонский — 83 500 $;

Соломенский — 78 700 $;

Днепровский и Святошинский — по 68 000 $.

Наиболее доступное двухкомнатное жилье предлагают в:

Деснянский — 59 000 $.

Медианная цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Тем, кто рассматривает двухкомнатное жилье и готов к переезду за пределы столицы, киевская агломерация предлагает более выгодные варианты:

Петропавловская Борщаговка — 85 500 $;

Софиевская Борщаговка — 84 200 $;

Вышгород — 75 000 $;

Бровары — 74 300 $;

Вишневое — 72 500 $;

Ирпень — 70 000 $;

Буча — 58 000 $;

Гостомель — 52 100 $.

Цены на трехкомнатные квартиры на рынке вторичного жилья

В сегменте трехкомнатных квартир разрыв между районами остается наиболее выраженным. Самые высокие цены фиксируют в:

Печерский — 329 000 $;

Шевченковский — 206 000 $;

Голосеевский — 160 000 $;

Подольский — 137 000 $;

Дарницкий и Оболонский — по 120 000 $;

Соломенский — 118 000 $.

Средний ценовой сегмент представлен в следующих районах:

Днепровский — 107 000 $;

Святошинский — 86 000 $.

Наиболее доступное трехкомнатное жилье предлагают:

Деснянский — 74 000 $.

Медианная цена на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке по районам Киева — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

В киевской агломерации можно найти более доступные предложения трехкомнатных квартир:

Софиевская Борщаговка — 108 000 $;

Петропавловская Борщаговка — 99 500 $;

Вышгород — 88 500 $;

Вишневое — 86 000 $;

Бровары — 85 000 $;

Ирпень — 84 000 $;

Гостомель — 80 000 $;

Буча — 73 700 $.

Аналитики рынка продолжают фиксировать существенный разрыв между правым и левым берегами Днепра: трехкомнатная квартира в одном районе Киева может стоить дешевле, чем однокомнатная в другом — 74 000 $ в Деснянском против 142 000 $ в Печерском районе.

Медианные цены на вторичное жилье по Киеву

По данным ЛУН Статистика, вторичный рынок Киева в ноябре 2026 года демонстрирует нисходящую динамику, хотя разрыв между ценой в объявлениях и ценой фактически проданных квартир остается существенным.

Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичке

Медианная цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в ноябре 2026 года составляет 66 800 $ в объявлениях от собственников и 50 000 $ за фактически проданные квартиры — разница достигает 16 800 $. За год в этот сегменте фиксируется стабильность.

Медианные цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2Bomber, по состоянию на ноябрь 2026 года наиболее распространенная цена квадратного метра среди объявлений на вторичном рынке Киева составляет 61 200 грн. Это значение чаще всего встречается среди предложений — под него попадает 6,8% объявлений.

Наиболее распространенная цена квадратного метра на вторичном рынке Киева по состоянию на ноябрь 2026 года

Инфографика: m2bomber.com

Медианные цены на двухкомнатные квартиры на вторичке

Медианная цена двухкомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в ноябре 2026 года составляет 97 000 $ по предложениям собственников. Разрыв между предложениями на рынке и фактически проданными квартирами остается существенным: медианная цена проданных квартир на вторичке составляет 67 000 $, разница — 30 000 $. Двухкомнатные квартиры остаются наиболее сбалансированным форматом для семей и пользуются стабильным спросом. За год цена упала на 8%.

Медианные цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Медианные цены на трехкомнатные квартиры на вторичке

Медианная цена трехкомнатной квартиры на вторичном рынке Киева в ноябре 2026 года составляет 149 000 $ в объявлениях, но за год упала на 1%. Цена проданных квартир при этом составляет 98 500 $ — разрыв в 50 500 $ является крупнейшим среди всех типов квартир.

Средние цены на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке Киева — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Примечательно, что "вторичка" остается дороже новостроек, поскольку покупатели готовы переплачивать за возможность заселиться сразу и избежать рисков, связанных со строительством. На рынок также продолжают влиять фактор безопасности и спрос на квартиры с автономным электроснабжением и водоснабжением, которые продаются быстрее и по более высокой цене.

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