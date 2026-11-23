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Цены на вторичке в Украине в ноябре 2026 (инфографика)
Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на ноябрь 2026 года. Детальный обзор цен на вторичное жилье в ноябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.
- Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине
- Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины
Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине
По состоянию на ноябрь 2026 года вторичный рынок Украины сохраняет динамику умеренного роста в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом выражении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в таких городах:
- Ивано-Франковск — 25%;
- Тернополь и Винница — 23%;
- Хмельницкий — 18%;
- Кропивницкий — 17%;
- Черновцы — 16%;
- Житомир — 15%;
- Черкассы — 14%;
- Одесса — 12%.
Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины
Медианная цена на однокомнатные квартиры в Украине
Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в таких городах:
- Львов — 75 000 $;
- Ужгород — 65 500 $;
- Киев — 66 800 $;
- Луцк — 57 900 $;
- Черновцы — 62 500 $;
- Винница — 56 700 $;
- Ровно — 58 000 $;
- Житомир — 53 000 $;
- Тернополь — 52 800 $;
- Одесса — 50 600 $;
- Черкассы — 50 100 $;
- Ивано-Франковск — 50 000 $.
В то же время к городам с более доступным ценовым сегментом на вторичке в ноябре 2026 года относятся:
- Хмельницкий — 43 500 $;
- Полтава — 41 000 $;
- Днепр — 35 000 $;
- Чернигов — 34 000 $;
- Кропивницкий — 35 000 $.
Более доступные цены на покупку квартир на вторичке предлагают такие города:
- Харьков — 24 000 $
- Сумы — 23 500 $;
- Николаев — 22 000 $;
- Запорожье — 16 000 $.
Медианная цена на двухкомнатные квартиры в Украине
Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичке в Украине представлен в таких городах:
- Львов — 107 000 $;
- Ужгород — 105 000 $;
- Киев — 97 000 $;
- Черновцы — 87 500 $;
- Винница — 82 000 $;
- Тернополь — 79 200 $;
- Одесса — 72 000 $;
- Ровно — 71 500 $;
- Луцк — 71 300 $;
- Ивано-Франковск — 70 000 $;
Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в ноябре 2026 года формируют города:
- Житомир — 67 000 $;
- Хмельницкий — 60 000 $;
- Полтава — 56 000 $;
- Кропивницкий — 50 500 $;
- Чернигов — 48 000 $;
- Днепр — 45 000 $.
Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:
- Харьков — 38 700 $;
- Сумы — 33 900 $;
- Николаев — 32 500 $;
- Запорожье — 24 500 $;
- Херсон — 22 000 $.
Медианная цена на трехкомнатные квартиры в Украине
Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:
- Киев — 149 000 $;
- Львов — 140 000 $;
- Ужгород — 125 000 $;
- Черновцы — 110 000 $;
- Винница — 97 000 $;
- Тернополь — 89 500 $;
- Ивано-Франковск — 86 900 $;
- Одесса — 85 000 $;
- Черкассы — 83 000 $;
- Луцк — 82 000 $;
- Ровно — 78 000 $;
- Житомир — 75 000 $;
- Хмельницкий — 70 000 $.
Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке в ноябре 2026 года формируют города:
- Полтава и Кропивницкий — по 65 000 $;
- Днепр и Чернигов — по 60 000 $;
- Харьков — 51 000 $.
Самые доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:
- Николаев — 42 000 $;
- Сумы — 40 000 $;
- Запорожье — 33 000 $.
Медианная цена на четырехкомнатные квартиры в Украине
Самый дорогой сегмент четырехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:
- Киев — 382 000 $;
- Львов — 215 000 $;
- Черновцы — 172 000 $;
- Ужгород — 135 000 $;
- Винница — 130 000 $;
- Одесса — 125 000 $;
- Днепр — 124 000 $;
- Ивано-Франковск — 110 000 $;
- Тернополь — 108 000 $;
- Полтава — 102 000 $;
- Хмельницкий — 91 500 $;
- Харьков — 83 000 $.
Средний ценовой сегмент четырехкомнатных квартир на вторичном рынке в ноябре 2026 года формируют города:
- Николаев — 67 700 $;
- Чернигов — 58 000 $.
Самые доступные предложения на рынке четырехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:
- Запорожье — 50 500 $;
- Сумы — 48 500 $.
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