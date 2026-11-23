Редакция Dilo проанализировала данные наиболее авторитетных источников по недвижимости, в частности ЛУН Статистика, чтобы выяснить ситуацию на вторичном рынке недвижимости Украины по состоянию на ноябрь 2026 года. Детальный обзор цен на вторичное жилье в ноябре 2026 года с инфографикой по ключевым тенденциям — в этом материале.

Средние цены на квартиры на вторичном рынке по Украине

По состоянию на ноябрь 2026 года вторичный рынок Украины сохраняет динамику умеренного роста в большинстве регионов. По данным ЛУН Статистика, наибольший рост в годовом выражении в сегменте однокомнатных квартир зафиксирован в таких городах:

Ивано-Франковск — 25%;

Тернополь и Винница — 23%;

Хмельницкий — 18%;

Кропивницкий — 17%;

Черновцы — 16%;

Житомир — 15%;

Черкассы — 14%;

Одесса — 12%.

Средняя цена квартир на вторичке по городам Украины

Медианная цена на однокомнатные квартиры в Украине

Медианная цена самой дорогой однокомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагаются в таких городах:

Львов — 75 000 $;

Ужгород — 65 500 $;

Киев — 66 800 $;

Луцк — 57 900 $;

Черновцы — 62 500 $;

Винница — 56 700 $;

Ровно — 58 000 $;

Житомир — 53 000 $;

Тернополь — 52 800 $;

Одесса — 50 600 $;

Черкассы — 50 100 $;

Ивано-Франковск — 50 000 $.

В то же время к городам с более доступным ценовым сегментом на вторичке в ноябре 2026 года относятся:

Хмельницкий — 43 500 $;

Полтава — 41 000 $;

Днепр — 35 000 $;

Чернигов — 34 000 $;

Кропивницкий — 35 000 $.

Более доступные цены на покупку квартир на вторичке предлагают такие города:

Харьков — 24 000 $

Сумы — 23 500 $;

Николаев — 22 000 $;

Запорожье — 16 000 $.

Медианная цена на двухкомнатные квартиры в Украине

Медианная цена двухкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент рынка двухкомнатных квартир на вторичке в Украине представлен в таких городах:

Львов — 107 000 $;

Ужгород — 105 000 $;

Киев — 97 000 $;

Черновцы — 87 500 $;

Винница — 82 000 $;

Тернополь — 79 200 $;

Одесса — 72 000 $;

Ровно — 71 500 $;

Луцк — 71 300 $;

Ивано-Франковск — 70 000 $;

Средний ценовой сегмент двухкомнатных квартир на вторичном рынке в ноябре 2026 года формируют города:

Житомир — 67 000 $;

Хмельницкий — 60 000 $;

Полтава — 56 000 $;

Кропивницкий — 50 500 $;

Чернигов — 48 000 $;

Днепр — 45 000 $.

Самые доступные предложения на рынке двухкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

Харьков — 38 700 $;

Сумы — 33 900 $;

Николаев — 32 500 $;

Запорожье — 24 500 $;

Херсон — 22 000 $.

Медианная цена на трехкомнатные квартиры в Украине

Медианная цена трехкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:

Киев — 149 000 $;

Львов — 140 000 $;

Ужгород — 125 000 $;

Черновцы — 110 000 $;

Винница — 97 000 $;

Тернополь — 89 500 $;

Ивано-Франковск — 86 900 $;

Одесса — 85 000 $;

Черкассы — 83 000 $;

Луцк — 82 000 $;

Ровно — 78 000 $;

Житомир — 75 000 $;

Хмельницкий — 70 000 $.

Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир на вторичном рынке в ноябре 2026 года формируют города:

Полтава и Кропивницкий — по 65 000 $;

Днепр и Чернигов — по 60 000 $;

Харьков — 51 000 $.

Самые доступные предложения на рынке трехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

Николаев — 42 000 $;

Сумы — 40 000 $;

Запорожье — 33 000 $.

Медианная цена на четырехкомнатные квартиры в Украине

Медианная цена четырехкомнатной квартиры на вторичке по городам Украины — ноябрь 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самый дорогой сегмент четырехкомнатных квартир на вторичном рынке Украины представлен в таких городах:

Киев — 382 000 $;

Львов — 215 000 $;

Черновцы — 172 000 $;

Ужгород — 135 000 $;

Винница — 130 000 $;

Одесса — 125 000 $;

Днепр — 124 000 $;

Ивано-Франковск — 110 000 $;

Тернополь — 108 000 $;

Полтава — 102 000 $;

Хмельницкий — 91 500 $;

Харьков — 83 000 $.

Средний ценовой сегмент четырехкомнатных квартир на вторичном рынке в ноябре 2026 года формируют города:

Николаев — 67 700 $;

Чернигов — 58 000 $.

Самые доступные предложения на рынке четырехкомнатных квартир на вторичке предлагают такие города:

Запорожье — 50 500 $;

Сумы — 48 500 $.

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