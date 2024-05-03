ФГИУ продал "Львовгипрокоммунстрой" в 59 раз дороже стартовой цены

Фонд государственного имущества Украины провел успешный аукцион по продаже ЕМК "Львовский государственный институт проектирования коммунального строительства "Львовгипрокоммунстрой" – цена со стартовой 255,2 тыс. грн поднялась до 15 млн грн.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

Он отметил, что стартовая цена объекта выросла почти в 59 раз, за лот на онлайн-торгах боролись 7 участников. Победителем аукциона стало ООО "Львівська варта". Компания должна заплатить за ЕМК "Львовгипрокоммунстроя" более 18 млн грн (с НДС).

Что известно о лоте

Объект приватизации расположен в активно развивающейся и застраиваемой промышленной зоне Львова.

Новый владелец получит недвижимое имущество (нежилые помещения, гараж и другое) и 2 единицы автотранспортных средств.

Также в состав актива входит 39 единиц движимого имущества. В частности, компьютерная и офисная техника, оборудование, мебель и инвентарь.

Дополнительное преимущество актива – отсутствие кредиторской задолженности.

Отметим, что это уже второй аукцион по продаже этого объекта – первые торги состоялись 10 апреля, однако аукцион признали несостоявшимся. Оба его победителя дисквалифицированы – они отказались подписывать протокол купли-продажи.

За I квартал госбюджет получил от приватизации 650 млн грн

По результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен.

Самыми дорогими объектами стали Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТИК" в Одессе. Последний был продан свыше 106 миллионов гривен.

В то же время победное предложение за Киевское протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.

Напомним, в ноябре прошлого года Фонд госимущества спрогнозировал, что в общей сложности от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет должно поступить 4 миллиарда гривен. Среди топовых предложений фонд называл Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), Демуринский горно-обогатительный комбинат (санкционный актив); ПАО "Центрэнерго", Одесский припортовый завод, гостиницу "Украина", ТРЦ Ocean Plaza (санкционный актив), ЧАО "Индар" (предприятие по производству инсулина), Уманский ликероводочный завод.