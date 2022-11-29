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Категория
Недвижимость
Дата публикации

Фонд энергоэффективности за первую неделю работы получил от ОСМД 25 заявок

Фонд энергоэффективности за первую неделю работы получил от ОСМД 25 заявок

За первую неделю с момента открытия Фонд энергоэффективности Украины получил около 25 заявок от ОСМД на участие в пилотной программе восстановления жилья с бюджетом €5 млн, предоставленных ЕС. Об этом сообщил директор фонда Егор Фаренюк, передает Интерфакс-Украина. Программа предусматривает полную компенсацию ремонтов многоквартирных домов, поврежденных обстрелами РФ.

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По его словам, фонд будет принимать заявки до тех пор, пока не иссякнут предоставленные ЕС деньги в рамках проекта. По его подсчетам, средняя стоимость проектов восстановления жилья составляет 2,8 млн грн (около 70 тыс.). Он добавил, что ОСМД получает 70% стоимости проекта авансом после предоставления первой заявки.

Сама заявка, согласно условиям, должна включать решение собрания ОСМД не менее 51% голосов на участие в программе, отчет о техническом обследовании, дефектном акте, договоре с подрядной организацией, а по окончании проекта, который нужно завершить в течение шести месяцев с момента получения первого транша, оплачивается остаток его стоимости.

В то же время Фаренюк уточнил, что окончательная сумма может быть уменьшена исходя из реальных результатов реализации того или иного проекта.

В течение войны была завершена реализация 65 проектов по модернизации жилья и еще 77 проектов находятся в стадии завершения, заявки на которые были поданы до 24 февраля. "В общей сложности у нас 228 завершенных проектов, большинство которых завершено или завершается уже после начала войны. Мы продолжаем финансирование поданных к войне заявок", - отметил Фаренюк.

Напомним, недавно министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что за последние девять месяцев армия РФ нанесла более 16 тыс. ракетных ударов по Украине, 97% российских целей – гражданские. В общем, российские оккупационные войска повредили уже около 32 тыс. гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры.

Автор:
Максим Беркаль