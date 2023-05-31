Где в Украине строят больше всего: ТОП 5 областей по вводу нового жилья в эксплуатацию

Темпы ввода жилья в эксплуатацию в Украине возобновились до уровня 2019 года, что связано с тем, что завершаются строительства, которые были начаты еще до войны.

Об этом сообщает пресс-служба ЛУН.

Там отмечают, что согласно данным Государственной службы статистики Украины, в Киеве за первый квартал 2023 года уже сдано в эксплуатацию 172,816 м² жилья, что на 36% меньше, чем за первый квартал прошлого года, но больше, чем было введено в первых кварталах 2020- го и 2021-го.

В 2020 году за аналогичный период в столице было введено в эксплуатацию 88,205 м², в 2021 году – 145,062 м², а в 2022 – 269,338 м².

Во Львовской области ввели 170,365 м², что на 34% больше чем в первом квартале прошлого года, но меньше чем вводили в 2018-2021 за этот период.

В Одесской области в первом квартале ввели на 20% меньше, чем в прошлом году.

Высокие темпы взяла Винницкая область, там по данным ГССУ всего за первый квартал уже ввели 342,376 м², это 85% от того, что ввели за весь прошлый год и чуть больше чем за весь 2020-й.

Положительная динамика и в Днепропетровской области, где за первый квартал ввели хоть и меньше, чем вводили до полномасштабного вторжения, однако уже почти половину от того, что ввели за весь прошлый год.

А вот в Сумской области ввели уже 60% от сданного за прошлый год, и это больше, чем вводили в первых кварталах до полномашстабного вторжения.

ТОП 5 областей по вводу в эксплуатацию согласно данным Госстата

Винницкая область – 342,376 м² Киевская область и Киев – 299,838 м² Львовская область – 170,365 м² Ивано-Франковская область – 135,404 м² Закарпатская область – 98,896 м²

Аналитики ЛУН отмечают, что учитывая сезонность строительных работ, самый большой всплеск ожидается во втором и третьем квартале года, но все зависит в первую очередь от активности боевых действий и количества обстрелов.

"Высокие объемы ввода в эксплуатацию в частности связаны с тем, что завершают дома начатые еще до войны. Несмотря на положительную динамику можно ожидать дефицит нового жилья в будущем. Новые комплексы и новые очереди запускаются, но это ощутимо меньше довоенных темпов" - комментирует Денис Судилковский, маркетинг директор ЛУН.

Напомним, по состоянию на май 2023 года по сравнению с довоенным уровнем в среднем более 90% ЖК в западных регионах Украины открыли продажи квартир в новостройках, в Киеве – 79% ЖК, Днепропетровской области – 71%, Запорожской – 36%, Харьковской – 26%. В то же время продажи на первичном рынке уменьшились в 8-12 раз в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

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