Из-за войны более 800 тыс. украинцев потеряли жилье

Более 800 тысяч украинцев потеряли жилье из-за российского вторжения. Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

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По словам заместителя комитета Верховной Рады по организации государственной власти российские оккупанты разрушили более 15 млн квадратных метров жилья.

Больше всего повреждений жилого фонда в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях. Уже около 220 тысяч украинцев оставили заявки на получение компенсации из-за разрушенного жилья.

Напомним, с 31 мая украинцы, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых идут активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций.

Отметим, что выплаты для внутренне перемещенных лиц от государства теперь будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий, или те, у кого разрушено жилье в результате войны.