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Клубный дом Illinsky House открыл двери первым гостям

Клубный дом Illinsky House открыл двери первым гостям

18 декабря клубный дом Illinsky House на Подоле открыл двери первым гостям — представителям различных столичных медиа. Мероприятие было организовано по случаю завершающего этапа строительства проекта.  

«По состоянию на сегодняшний день в домах, которых в проекте два, выполнены все внутренние отделочные работы. Двухуровневый паркинг также полностью готов. Выполнены и основные строительные работы по благоустройству во внутреннем дворике, который к лету станет зеленым оазисом спокойствия и отдыха. Успешно протестированная и архитектурная подсветка фасадов. Пока клубный дом находится на финальной стадии строительной готовности перед принятием в эксплуатацию» — рассказал Андрей Мельник, генеральный менеджер строительных проектов Alliance Novobud.  

Гостям провели экскурсию по внутренним просторам клубного дома и подземным паркингом. Одно из жилых пространств задекорировали под готовую квартиру в стиле лофт с нотками рождественского настроения. Мебель и изысканный декор предоставили партнеры мероприятия: компания FREEDOM – официальный представитель в Украине элитных итальянских и немецких фабрик мебели, света, сантехники, декора и компания ZELENA – галерея подарков с миссией нести в мир красоту. Среди этого пространства команда проекта провела брифинг и ответила на вопросы журналистов. Модерировали   мероприятие Ирина и Вячеслав Дюденко, коренные киевляне, эксперты по моде и давние друзья клубного дома Illinsky House.    

Стоит отметить, что не только представители медиа стали гостями мероприятия. Поздравляли в этот день на территории клубного дома и его резидентов. Им также провели экскурсию по готовым пространствам и предложили по бокалу игристого познакомиться и пообщаться с соседями. В рамках встречи провели благотворительный сбор на нужды разведывательно-ударного подразделения «Бродяги» БпАК ВСУ.    

«Клубный дом Illinsky House   – знаковый для Alliance Novobud проект, ведь он станет первым реализованным в столице. Нам хотелось поскорее показать его общественности и резидентам, и как только появилась такая возможность, мы решили провести небольшое мероприятие-знакомство. В общем, считаю, что события такого масштаба, как завершающий этап строительства проекта бизнес-класса во время военного положения, сегодня являются чем-то скорее уникальным, чем привычным», — отметила Ирина Михалева, CMO Alliance Novobud.  

Фото 2 — Клубный дом Illinsky House открыл двери первым гостям
Фото 3 — Клубный дом Illinsky House открыл двери первым гостям
Фото 4 — Клубный дом Illinsky House открыл двери первым гостям
Фото 5 — Клубный дом Illinsky House открыл двери первым гостям
Фото 6 — Клубный дом Illinsky House открыл двери первым гостям

Illinsky House – это два дома в стиле неоклассики с учетом особенностей исторической застройки Подола. Для его постройки используются инновационные технологии и натуральные материалы. Архитектура комплекса подчеркивает бережное отношение к истории Подола. В отделке фасадов доминируют натуральный камень, декоративный кирпич и керамогранит.

По вопросам приобретения жилой и коммерческой недвижимости в клубном доме Illinsky House обращайтесь в офис продаж по адресу: г. Киев, ул. Ильинская, 22 или по телефону: +38 (044) 344-06-93. Количество свободных площадей ограничено!  