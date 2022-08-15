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Категория
Недвижимость
Дата публикации

Количество продаж недвижимости в Украине уменьшилось в 8 раз

Количество продаж недвижимости в Украине уменьшилось в 8 раз

Во втором квартале 2022 года нотариусы оформили сделки купли-продажи 20 477 объектов недвижимости. Количество покупок квартир достигло лишь 13% от прошлогодних показателей.

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Об этом сообщает платформа Опендатабот, ссылаясь на данные Минюста.

Так, за апрель, май и июнь текущего года было оформлено 9417 соглашений о приобретении квартир. Это 13% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

Фото 2 — Количество продаж недвижимости в Украине уменьшилось в 8 раз

Несколько больше сделок за этот период нотариусы оформили по купле-продаже земельных участков – 11 060. Это почти 16% прошлогодних показателей за второй квартал.

В настоящее время в Украине работает 4917 нотариусов. К моменту вторжения РФ в Украину в феврале их было 6560 человек.

Фото 3 — Количество продаж недвижимости в Украине уменьшилось в 8 раз

Отметим, что война заставляет жителей многих регионов Украины менять место жительства и переезжать с территории повышенной опасности в относительно спокойные области. В июле 2022 года по сравнению с октябрем 2021 рекордсменами по всплеску интереса украинцев к аренде стали Закарпатская, Полтавская и Тернопольская области.

Автор:
Светлана Манько