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Количество продаж недвижимости в Украине уменьшилось в 8 раз
Во втором квартале 2022 года нотариусы оформили сделки купли-продажи 20 477 объектов недвижимости. Количество покупок квартир достигло лишь 13% от прошлогодних показателей.
Об этом сообщает платформа Опендатабот, ссылаясь на данные Минюста.
Так, за апрель, май и июнь текущего года было оформлено 9417 соглашений о приобретении квартир. Это 13% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.
Несколько больше сделок за этот период нотариусы оформили по купле-продаже земельных участков – 11 060. Это почти 16% прошлогодних показателей за второй квартал.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В настоящее время в Украине работает 4917 нотариусов. К моменту вторжения РФ в Украину в феврале их было 6560 человек.
Отметим, что война заставляет жителей многих регионов Украины менять место жительства и переезжать с территории повышенной опасности в относительно спокойные области. В июле 2022 года по сравнению с октябрем 2021 рекордсменами по всплеску интереса украинцев к аренде стали Закарпатская, Полтавская и Тернопольская области.