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Компания "РИЭЛ" построит в Киеве и Львове жилые комплексы на 7360 квартир
Строительная компания "РИЭЛ" планирует реализовать новые проекты в Киеве и Львове совокупной площадью около 460 000 кв. м.
Об этом рассказал владелец и СЕО компании Ростислав Мельник в интервью Forbes Ukraine.
По его словам компания планирует построить новые жилые объекты во Львове – ЖК Soho на 2758 квартир и ЖК BigBen на 678 квартир, в Киеве – ЖК Sister на 2635 квартир и ЖК Brother на 1289 квартир.
Всего планируют сдать в эксплуатацию в будущих проектах 7360 поэтапно строящихся квартир.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Наш текущий план – держать в девелопменте и продажах одновременно 100 000 кв. м в Киеве и Львове. Из них есть объекты, которые компания будет строить два года, есть – на три года. При смене рынка будем подстраиваться", – заметил Мельник.
К началу полномасштабной войны в 2022 году компания начала строительство примерно 600 000 кв. м в Киеве и Львове.
К октябрю 2024 г. она ввела в эксплуатацию 520 000 кв. м, это 84% от планируемого. В столице компания достраивает первую очередь ЖК Nordica и третью очередь ЖК Ok'land, которые планирует сдать в декабре. Во Львове "РИЭЛ" достраивает 84 000 кв. м, из которых большую часть завершит в 2025 году.
Во время войны компания начала строить в Киеве вторую очередь ЖК Nordica Residence и Maxima Residence, во Львове – восьмую очередь ЖК "Великобритания" и Hyde Park.
Заметим, компания " РИЭЛ" сдала в 2023 году 3209 квартир в восьми ЖК : в Киеве (55% среди сданных квартир) и Львове (45% среди сданных квартир), заняв второе место в рейтинге девелоперов.
Ранее сообщалось, что с начала войны среди всех заявленных к вводу в эксплуатацию проектов жилья без задержек было введено только 15% очередей строительства.