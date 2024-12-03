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Квартира за донат 300 гривен: ЛУН и партнеры собирают средства на бронетранспортеры для Третьей штурмовой

розыгрыш квартиры, покупка квартиры
Условия сбора: донат на 300 гривен – это один шанс получить квартиру в Киеве.

За донат от 300 грн можно выиграть двухкомнатную квартиру площадью 74 м² в ЖК "Берег Днепра".

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли.
Киев, 12 декабря, офлайн
Забронировать участие

ЛУН, РИЕЛ и фильм "Собрание ОСМД" разыгрывают квартиру в Киеве, запустив новый большой сбор на 15 млн грн для закупки бронетранспортеров для Третьей штурмовой бригады.

Чтобы собрать деньги, разыгрывается квартира на 74 квадратных метра в уже сданном доме ЖК "Берег Днепра". Стоимость квартиры — около 5 млн грн, так что планируется утроить эту сумму и передать средства в поддержку армии.

Это уже третий сбор ЛУН с розыгрышем квартиры за донаты. Первый сбор проводился совместно с "Вернись живым", и было собрано 21,5 млн грн, за которые приобрели 7 пунктов управления БПЛА. Победителем квартиры за донат стал военный.

Второй сбор и розыгрыш квартиры проводили совместно с Atlas Weekend, где ЛУН принял участие в большом сборе на 100 млн. грн. Все средства были переданы платформе United24 для закупки FPV дронов.

РИЕЛ уже второй раз проводит совместный сбор с ЛУН, бесплатно передав готовую квартиру в сданном ЖК.

Фильм "Собрание ОСМД", выходящий в прокат 12 декабря, стал первым украинским кино, ставшим партнером большого сбора для ВСУ. Это также единственная возможность получить телефон в кинотеатре и сфотографировать большой экран, не нарушая закона, — для этого нужно только отсканировать QR-код монобанки сбора.

Ссылка на банке сбора — https://send.monobank.ua/jar/9z31VxCmfj

Условия сбора: 1 шанс – дотан 300 гривен. Организаторы отмечают: отправляя донат не с карты Монобанка, следует указать в комментариях свое имя, фамилию и контактный номер телефона. Донаты без этой информации не будут участвовать в розыгрыше.


Автор:
Леся Соловчук