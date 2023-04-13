Микитась призывает к аудиту "Киевгорстроя"

Экс-нардеп Максим Микитась призвал провести тщательный аудит строительных объектов "Киевгорстроя" и сделать оргвыводы относительно руководства этой компании. Он утверждает, что "Киевгорстрой" на грани полного коллапса.

Об этом он заявил в своем интервью журналистам ИА "Українські Новини".

Также Микитась заявил, что для достройки объектов "Укрстроя", которые в свое время были переданы "Киевгорстрою", бюджетные средства не нужны. Он также заявил, что, согласно данным первичных аудитов, на ликвидных активах "Укрстроя" хорошо заработали.

"Сейчас "Киевгорстрой" буквально на грани и это прямая ответственность руководства этой компании. Напомню, прием объектов незавершенного строительства "Укрстроя" начался в марте 2020 года, после аудита. Кстати, по начальным общим подсчетам конечный профит из объектов переданных КМБ должен был составлять под 4,5-5 миллиардов гривен. Но этот общий расчет по всем проектам куда-то "потерялся". Аудит якобы выявил текущий дефицит в 2 млрд. грн, и это по "щедрым" подсчетам КМБ", - отметил он.

Бизнесмен подчеркнул, что нужно еще учесть повышение стоимости оплат по рассрочкам и повышение конечной стоимости квадратных метров и дополнительных построенных площадей, на чем "Киевгорстрой" также дополнительно заработал.

Он добавил, что на большинстве стройплощадок "Укрстроя" "Киевгорстрой" приступил к строительству непредвиденных планом застройки дополнительных корпусов, секций, коммерческой недвижимости и уже от своего имени осуществлял продажи.

"У нас есть аудит, который показал, что на достройку объектов не хватает 2 млрд грн. А сейчас они указывают, что по состоянию на 1 февраля 2023 года "Киевгорстрой" выполнил на объектах "Укрстроя" строительно-монтажных работ на общую сумму 3,5 млрд. гривен. Откуда такая сумма? При этом поступления по продаже недвижимости и от ФФБ составляли примерно 2,7 млрд. гривен.Существенно больше аудиторских 2-х миллиардов дефицита! И вдобавок они теперь говорят, что по данным "Киевгорстроя", для полного завершения всех проектов "Укрстроя" "с учетом динамики роста стоимости строительных материалов и энергоносителей, не хватает 1,7 млрд. гривен. Откуда такая арифметика?", - указывает Микитась.

По его данным, финансовая ситуация еще более неоднозначна.

"Из собственных источников знаем, что от "укрстроевских" проектов получено 3,5 миллиарда гривен, а по визуальному техническому аудиту и внешним оценкам профессионалов вложено немногим более 1 миллиарда гривен", - говорит Микитась.

Застройщик настаивает на том, чтобы был проведен аудит и расследование, а на их время действующий менеджмент "Киевгорстроя" должен быть отстранен от влияния на отчет.

"Это не халатность, это грабеж укрстроевских инвесторов, имущества и теперь, если еще дофинансирует Киев или государство - бюджетных средств. За это должна быть ответственность, ведь сейчас строительство на всех ЖК, укрстроевских и не укрстроевских стоит. И есть высокий риск полного коллапса строительной компании. Думаю, при таких обстоятельствах оргвыводы по руководству КГБ были бы вполне уместны", - заявил бизнесмен.

По его словам, для расследования и возвращения "Укрстроя" его активов нужна политическая воля, потому что уже есть результаты расследований в отношении многих участников схем.

"Основная доказательная база уже давно собрана, вручено 13 подозрений исполнителям среднего уровня – нотариусам, фунтам и нескольким организаторам, в том числе бывшему гендиректору Олегу Майбороде. Но сейчас активного процесса не наблюдаем, а нескольким ведущим организаторам – Федотенкову и Майтеке. К сожалению, процесс возврата активов сейчас тоже стоит", - сказал Микитась.