Мининфраструктуры предложило экспертам приобщиться к внедрению реформы градостроительства

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры предложило экспертной общественности присоединиться к реформе градостроительства, которую недавно приняла Верховная рада (№5655).

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Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что для разработки механизмов конструктивного диалога и последующей координации внедрения реформы министерство инициировало встречу с экспертными общественными организациями.

"Представители общественности подчеркнули, что процедура обсуждения законопроекта, градостроительной реформы и любых других инициатив должна строиться на принципах инклюзивности, открытости, взаимного уважения, доверия и конструктивности. Каким бы ни был сценарий развития событий по законопроекту - необходимо уже сейчас создать новые подходы к сотрудничеству и заложить фундамент доверия для любых будущих дискуссий по восстановлению Украины", - подчеркнули в министерстве.

Министерство также предложило инициировать создание профессиональной платформы для публичного обсуждения реформы градостроительства на экспертных началах с привлечением специалистов и независимого фасилитатора.

"Такая открытая экспертная платформа может стать основой для обсуждения не только градостроительной реформы, но и других законодательных инициатив", - убеждены в министерстве.

Кроме того, во время встречи были обсуждены основные этапы реформы, в частности, процесс имплементации законопроекта и позиции стейкхолдеров во внедрении реформы, создания и порядка работы Градостроительной палаты как совещательного органа министерства.

Общественные организации проинформировали, что имеют ряд замечаний к законопроекту №5655, которые, по их мнению, создают риски нарушений и злоупотреблений.

"Закон вызвал немало дискуссий, еще раз подчеркивающие его насущность и значение для всего общества. Совместно у нас сейчас есть все рычаги для того, чтобы воплотить реформу градостроительства, с учетом всех антикоррупционных предохранителей. В противном случае - мы оставляем существующий беспорядок и отвергаем страну на 10-летие назад", - прокомментировал Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры.