Несокрушимый «Гефест»: за 2 года войны компания построила 160 тысяч кв.м, 2300 квартир и 6 ЖК

Строительная компания "Гефест" разработала собственную антикризисную стратегию в условиях войны. Это позволило застройщикам не только сохранить бизнес и своевременно сдать свои объекты, но и перевыполнить свой план по строительству новых.

За два года войны в Украине «Гефест» построил 6 жилкомплексов, а это – 160 тысяч квадратных метров.

«Война стала подлинным вызовом для бизнеса. Несмотря на испытания, с которыми наша страна сталкивается каждый день, нашей компании удалось за два года военного положения не остановиться и построить новое жилье для украинцев. 2023 год был нелегким, но мы не остановились ни на день. Сколько было вызовов – столько решений мы нашли. Сколько еще будет их – столько же найдем дальше. Это стало возможным благодаря всей команде «Гефест», которая никогда не сдается», – отмечает СЕО Василис Бумбурас.

По его словам, главными задачами для компании были налаживание логистики по поставке строительных материалов и сохранение рабочих мест.

«Преодолевать трудности, связанные с нестабильностью на финансовом рынке, работать в условиях постоянной угрозы, искать новые пути во всем от стратегии, логистики к поставкам и к тому же оказывать прочную поддержку своей стране – это ежедневные реалии для нас», - добавил. Бумбурас.

Инвесторы объектов строительной компании получили ключи от 2300 квартир. Кроме того, "Гефест" запустил два новых проекта, а также продолжает строить в Одессе отель мировой сети Хилтон.

"Наши персональные гарантии - это наши сданные дома и ключи от квартир, которые получают люди, даже за время войны", - акцентирует застройщик.

"Гефест" продолжает инвестировать площадки в Киеве и Одессе.

В следующем 2024 году компания планирует сдать 100 тысяч квадратных метров. А это – 4 жилкомплекса и 1 торговый центр.