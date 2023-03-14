Новоназначенный глава НАБУ Семен Кривонос планирует начать свою работу по искоренению схем в строительстве - Иванов

Недавно назначенный директор НАБУ Семен Кривонос, экс-глава Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, намерен начать свою деятельность именно в сфере градостроительства. Об этом на своей странице в Facebook заявил журналист Сергей Иванов.

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"На коррупцию [в этой сфере] правоохранители исторически смотрели с широко закрытыми глазами, что, в свою очередь, привело к уродованию наших городов преступными застроечно-чиновничьими группировками. Самый известный символ деятельности этой группировки в Киеве - подольский "дом-монстр", который уже более 10 лет плевать хотел на скандалы вокруг него. А таких "монстров" в масштабах страны - множество", - пишет Сергей Иванов.

По его мнению, следствием работы нового главы НАБУ могут стать попытки массового бегства из страны застройщиков, муниципальных чиновников, а также сотрудников контролирующих органов, согласовавших произвол. "Ведь градостроительная коррупция - наглядная, расследовать ее не так трудно, как, собственно, и обеспечить возмещение, поскольку уничтожить или забрать с собой за границу свои уродливые постройки они не смогут", - говорит Сергей Иванов.

Как написал на своей странице в сети Facebook блогер Евгений Прокопишин, новый директор НАБУ Семен Кривонос ранее являлся председателем Госинспеции градостроительства, где проявил себя как борец с коррупцией, а сейчас Кривонос планирует начать активную работу именно с сектора градостроительства.

"Кстати, именно Семен Кривонос был одним из идеологов законопроекта №5655 (реформа градостроительства), и теперь его очень боятся местные чиновники-коррупционеры (особенно некоторые прославленные мэры-коррупционеры типа Кличко и Филатова) и скандальные застройщики. И это выглядит максимально логично, так как он хорошо знает этот сектор изнутри и прекрасно понимает, кого и за что там можно повязать, поэтому против него и была такая массовая информационная кампания, потому что определенный круг людей хотел видеть своего человека в НАБУ, который закрывал бы глаза на всю эту коррупцию (цена вопроса - миллиарды долларов ежегодно)", - пишет Евгений Прокопишин.

Напомним, глава НАПК Александр Новиков сообщил, что законопроект о реформе градостроительства №5655 реализует антикоррупционную стратегию.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655, который системно изменит "правила игры" в сфере градостроительства.

Ранее народный депутат Елена Шуляк основательно ответила всем критикам проекта №5655, объяснив, что главные бенефициары нового закона — общины, а в поддержку законопроекта выступила Всеукраинская ассоциация общин, насчитывающая более 800 общин по всей Украине.