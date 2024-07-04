Стоимость проектного института "Дипроверф" на онлайн-торгах ФГИУ выросла более чем в 7 раз

Фонд госимущества Украины (ФГИУ) провел успешный онлайн-аукцион по продаже ЕИК ГП "Государственный проектный институт "Дипроверф" с победной ставкой 107 млн. грн.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает глава ФГИУ Виталий Коваль.

"Фонд продолжает успешные приватизационные аукционы, которые еще раз доказывают - приватизация актуальна, а рынок сам регулирует стоимость активов. С более 15 млн грн стартовой до 107 млн грн победной. Цена на сегодняшних онлайн-торгах проектного института "ДИПРОВЕРФ" выросла в 7,12 раз", - говорится в его сообщении.

По словам главы Фонда, за объект в системе "Прозорро.Продажи" соревновались 13 инвесторов. Он отметил, что это удачное капиталовложение, ведь институт находится в Соломенском районе Киева.

"Рядом – остановки общественного транспорта и удобная транспортная развязка. Также поблизости – Киевская городская больница №4, Соломенский ландшафтный парк, озера, скверы, магазины, школа и отделение почты", – рассказал Коваль.

Согласно информации на странице лота в ФГИУ, численность работников института составляет 12 человек. Основным видом деятельности в соответствии с Уставом является деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставление услуг технического консультирования в этих областях.

Новый владелец получит производственные, складские, административные здания, 223 единицы движимого имущества и 5 единиц автотранспортных средств.

Также согласно условиям продажи покупатель обязан обеспечить погашение просроченной кредиторской задолженности и не допустить увольнения работников в течение шести месяцев.

Госбюджет пополнился на 650 млн грн от приватизации

По результатам января-марта от малой приватизации в государственный бюджет Украины уже поступило более 650 миллионов гривен.

Самыми дорогими объектами стали Киевское экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и имущественный комплекс государственного предприятия "ТВК" в Одессе. Последний был продан свыше 106 миллионов гривен.

В то же время победное предложение за Киевское протезно-ортопедическое предприятие составило более 165 миллионов гривен, при стартовой цене более 31 миллиона.

Что касается 2023 года, то поступления от приватизации в государственный бюджет были запланированы в сумме 6 миллиардов гривен и по состоянию на декабрь в государственный бюджет поступило только 2,6 миллиарда. Всего в 2023 году государственная электронная система "Prozorro.Продажи" пополнила бюджеты разных уровней более чем на 3,3 миллиарда гривен.