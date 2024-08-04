Топ-10 объектов аренды госимущества принесли бюджету 17,6 млн грн за полгода

За первое полугодие 2024 года десять крупнейших объектов аренды государственного имущества принесли в госбюджет 17,6 млн. грн. За эти лоты арендаторы платят от 1,1 до 4 млн грн ежемесячно.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Коваль.

Наибольшим источником доходов стал имущественный комплекс ГП "Черкасская Теплоэлектроцентраль". За него ОАО "Черкасское Химволокно" платит ежемесячно около 3,97 млн грн.

На втором месте по стоимости аренды — комплекс сооружений и инфраструктурных объектов, арендуемый КП "Кривбассводоканал". Его ежемесячный платеж в госбюджет составляет 2,58 млн. грн.

Третье место занимает объект площадью около 170 тыс. кв. м, арендуемый предприятием "Контейнерный терминал Одесса". За эту площадь предприятие платит 2,06 млн грн в месяц, что делает его крупнейшим по площади объектом среди действующих договоров ФГИУ. Этот лот является частью Одесского морского торгового порта, остающегося важным центром международной торговли в Украине.

Следующие два объекта также относятся к портовой инфраструктуре: один расположен в Одесском порту (74,9 тыс. кв. м), другой – в порту "Черноморск" (73,4 тыс. кв. м). Все эти объекты, за исключением одного, находятся в Одесской области.

"Контейнерный терминал Одесса" является самым большим арендатором госимущества, имея в аренде более 193,7 тыс. кв. м. На втором месте — ООО "Бруклин-Киев" из 187,1 тыс. кв. м, а на третьем — ООО "Трансгрейнтерминал" с 86,9 тыс. кв. м.

"Это лишь отдельные примеры самых успешных и масштабных договоров аренды. Фонд госимущества продолжает отвечать на запросы рынка на различные государственные площади во всех доступных регионах нашей страны", — сказал Коваль.

Он добавил, что за первое полугодие 2024 года ФГИУ привлек от аренды государственного имущества в госбюджет 419,7 млн грн.

География аренды госимущества

По словам Коваля, в течение первых шести месяцев 2024 года Фонд государственного имущества Украины заключил 930 новых арендных сделок, что принесло в госбюджет почти 420 млн грн.

Больше всего средств поступило от аренды в Одесской области, где арендаторы оплатили более 149 млн грн — это более трети всех поступлений за этот период.

На втором месте по доходам от аренды государственного имущества расположился Киев, собравший почти 59,8 млн. грн. Днепропетровская область заняла третье место с результатом 35,1 млн. грн. Черкасская и Львовская области завершают пятерку лидеров, обеспечив почти 29 млн. грн. и 27 млн. грн. соответственно.

Даже в регионах, где продолжаются боевые действия, поступления от аренды продолжают генерироваться. Из Донецкой области поступило около 21,8 млн грн, из Харьковской – почти 15,6 млн грн, из Запорожской – примерно 2,4 млн грн, а из Херсонской – 0,1 млн грн.

Напомним, Фонд госимущества запустил новый онлайн-сервис, который сделает более доступной оценку недвижимости. Этот инструмент позволяет каждому гражданину быстро и бесплатно получить е-справку об оценочной стоимости объекта недвижимости.