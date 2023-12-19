Трансформация Украины через усовершенствование городов: ZEZMAN Holding представил стратегическую платформу "Sustainable City"

Основатель и СЕО ZEZMAN Holding, Борис Голденштейн , выдвинул концепцию новаторской стратегической платформы Smart Sustainable City на Первом Украинском строительном конгрессе в Киеве

Формула трансформации украинских городов от ZEZMAN HOLDING предусматривает четыре ключевых шага.

1. Изучение успешных мировых практик и подходов Smart Sustainable City : За последние 20 лет города, развивающиеся в условиях концепции Smart Sustainable City, претерпели существенные изменения. Первый шаг – это изучение этих успешных примеров, с целью воспроизведения их в Украине за короткий период, от 5 до 7 лет.

2. Использование международных стандартов для повышения качества жизни: Второй шаг предусматривает применение международных стандартов, направленных на повышение уровня жизни наших граждан. Не нужно тратить десятилетия на поиск своего пути, поскольку международные институты уже разработали десятки ISO-стандартов и KPI для городов и их лидеров.

3. Адаптация мировых практик к украинским реалиям : Третий этап включает адаптацию успешных мировых практик и подходов к украинским реалиям. Это позволит эффективно внедрять и воспроизводить достижения в других странах в собственном контексте.

: Третий этап включает адаптацию успешных мировых практик и подходов к украинским реалиям. Это позволит эффективно внедрять и воспроизводить достижения в других странах в собственном контексте. 4. Синхронизация ценностей и принципов всех заинтересованных сторон : Четвертый и ключевой шаг – это создание общих ценностей и принципов между обществом, властью, разработчиками и другими заинтересованными сторонами. Только путем взаимодействия всех стейкхолдеров можно добиться гармоничного развития территорий и создать современную инфраструктуру, благоприятную для повышения качества жизни населения.

Эта формула определяет стратегический план обеспечения эффективной трансформации украинских городов в устойчивые и инновационные центры.

"В моем понимании спасение мира заключается в его трансформации через создание интеллектуального устойчивого города", - заметил Борис Голденштейн, добавив, - "Такой модерный населенный пункт охватывает разумное планирование городов, передовые технологии, энергоэффективность, рациональное управление отходами и водными ресурсами, а также активное участие граждан, объединенных в коммьюнити, для создания высокого качества жизни".

Умный устойчивый город (Smart Sustainable City) – это инновационный город, использующий информационно-коммуникационные технологии и другие ресурсы для улучшения качества жизни, оптимизации городской инфраструктуры и услуг, а также обеспечения конкурентоспособности с учетом экономических, социальных, экологических и культурных аспектов.

“Чтобы выиграть конкуренцию за украинцев, недостаточно обеспечить базовую безопасность. Сегодня агломерации и мегаполисы, развивающиеся по принципам Smart Sustainable City, способны конкурировать с отдельными государствами, за воспитание, содержание, привлечение талантливых и экономически активных жителей со всего мира, - говорит Борис Голденштейн. - Адаптируя и имплементируя лучшие международные практики уже сегодня, мы ускоряем восстановление и расцвет Украины. Развитие устойчивых городов возможно только на основе эффективного партнерства общества, государства, бизнеса и международных учреждений. Я благодарен коллегам, с которыми сегодня мы начали объединять этих стейкхолдеров на стратегической платформе Smart Sustainable City. Трансформация Украины путем трансформации городов - актуальна, объединяемся!”.