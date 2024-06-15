Украинцы ориентируются на цену до $80 тыс. при покупке жилья

Арендовать квартиру украинцы готовы по стоимости до 10 тысяч гривен.

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Бюджет украинцев, планирующих покупать жилье, в 2024 году в основном не превышает $80 тысяч, потенциальные покупатели рассматривают в первую очередь вторичный рынок недвижимости.

Как свидетельствуют результаты опроса маркетплейса недвижимости DIM.RIA, средний бюджет, который украинцы готовы выделять на покупку собственного жилья, вырос почти на $5 тыс. по сравнению с данными прошлого года.

Наибольшая доля тех, кто планирует потратить на квартиру от $30 до $50 тыс., также в течение последнего года существенно возросло количество людей, которые планируют купить жилье за $50-80 тысяч.

Наибольшим спросом пользуются квартиры на вторичке, после них чаще всего рассматривают новостройки, а третье и четвертое место занимают частные дома на вторичном рынке и только что построенные дома соответственно. Смарт квартиры в 2024 году не котируются.

Предпочтения в аренде совпадают с планами на покупку: лидером являются квартиры на вторичке, далее новостройки и частные дома. Сумма, которую украинцы готовы платить за арендуемое жилье, в среднем снизилась за последний год примерно на 700 грн.

Больше опрошенных стремятся снять квартиру стоимостью до 10 тыс. грн в месяц. Это создает проблемы при поиске жилья, признали опрошенные клиенты портала.

41% людей отметили, что сталкиваются с трудностями при поиске жилья на свой бюджет. Также одним из челленджей является поиск жилья, в котором можно проживать с домашними животными.

Среди приоритетов, по которым украинцы выбирают жилье как для покупки, так и для аренды, на первый план выходят:

доступная цена,

состояние объекта,

площадь квартиры,

удобство расположения.

На наличие паркомест больше обращают внимание те, кто планирует покупать жилье, а укрытие оказалось более важным для арендаторов.

В опросе DIM.RIA приняло участие около 1000 украинцев. Среди опрошенных пользователей маркетплейса купить собственное жилье планирует почти треть. Две наиболее распространенные цели покупки – изменить арендованное жилье на собственное (36%) и изменить местожительство (33%).