Украинские девелоперы "Жилстрой-2" и "Teus Group" объявили о запуске нового комплекса в Анталии совместно с Best Western и турецким застройщиком

Харьковский застройщик "Жилстрой-2" совместно с девелоперской компанией "Teus Group" объявили о запуске нового комплекса премиум-класса DESIRE в Анталии и партнерстве с мировым отельным брендом Best Western.

DESIRE – это комплекс премиум-класса, расположенный в одном из наиболее перспективных и быстрорастущих районов Анталии. Дом объединяет в себе жилой комплекс и гостиницу, то есть можно купить как апартаменты для себя, так и сделать инвестицию – фактически приобрести готовый бизнес. Проект уникален тем, что можно выкупить не только гостиничный номер целиком, но и ½ и ¼ номера, а значит порог входа более низкий и доступный.

Управлять проектом после ввода комплекса в эксплуатацию и управлением гостиничной недвижимостью будет одна из крупнейших сетей в мире Best Western International, объединяющая более 4700 отелей. Торжественное заключение договора о партнерстве украинской и американской компании состоялось в Анталии 1 декабря 2023 года.

Именно правильное управление недвижимостью профессиональной командой превращает проект в выгодную инвестицию. По подсчетам Best Western, прогнозируемый рост цены на срок строительства – 50%, прогнозируемая доходность от сдачи в аренду – 12% годовых, а гарантированная – 7%, учитывая выплаты инвесторам в евро.

Генеральный подрядчик проекта — компания, которая входит в тройку наиболее производительных застройщиков Анталии. Компания на рынке больше 30 лет.

Созданием архитектурного проекта занималось украинское бюро AIMM. Известно по проектам ТРЦ Le Mall, жилого комплекса NVER, одного из зданий UNIT.City и реконструкции кинотеатра "Октябрь".

Наша компания была основана в 1943 году. Несмотря на войну, мы продолжаем строительство собственных проектов в Харькове и сейчас, а также восстанавливаем здания Харькова и области. В 2023 г. нам даже удалось ввести в эксплуатацию один из наших комплексов. Кроме того, мы активно продолжаем искать возможности для развития компании. DESIRE – это как раз одна из них. Участвовать в проекте, стать партнером известного во всем мире отельного бренда и одного из лидеров турецкого рынка — это наша возможность пережить сложные времена, сохранить рабочие места и продолжить строить», — утверждает председатель Наблюдательного Совета «Жилстрой-2» Дмитрий Кроленко.

DESIRE – это комплекс премиум-класса с продуманной инфраструктурой и 5-звездным сервисом. Полностью меблированные гостиничные номера, которые можно сдавать в аренду сразу после ввода в эксплуатацию, бассейны для взрослых и детей общей площадью более 500 квадратных метров, лаунж-зона на крыше с кинотеатром и барбекю, личные террасы в квартирах с лучшими видами на море и, трансфер к приватному пляжу, кафе, консьерж-сервис и SPA – все эти преимущества собраны в одном комплексе.