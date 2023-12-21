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Недвижимость
Дата публикации

Украинские девелоперы "Жилстрой-2" и "Teus Group" объявили о запуске нового комплекса в Анталии совместно с Best Western и турецким застройщиком

Украинские девелоперы "Жилстрой-2" и "Teus Group" объявили о запуске нового комплекса в Анталии совместно с Best Western и турецким застройщиком

Харьковский застройщик "Жилстрой-2" совместно с девелоперской компанией "Teus Group" объявили о запуске нового комплекса премиум-класса DESIRE в Анталии и партнерстве с мировым отельным брендом Best Western.

DESIRE – это комплекс премиум-класса, расположенный в одном из наиболее перспективных и быстрорастущих районов Анталии. Дом объединяет в себе жилой комплекс и гостиницу, то есть можно купить как апартаменты для себя, так и сделать инвестицию – фактически приобрести готовый бизнес. Проект уникален тем, что можно выкупить не только гостиничный номер целиком, но и ½ и ¼ номера, а значит порог входа более низкий и доступный.

Управлять проектом после ввода комплекса в эксплуатацию и управлением гостиничной недвижимостью будет одна из крупнейших сетей в мире Best Western International, объединяющая более 4700 отелей. Торжественное заключение договора о партнерстве украинской и американской компании состоялось в Анталии 1 декабря 2023 года.

Фото 2 — Украинские девелоперы "Жилстрой-2" и "Teus Group" объявили о запуске нового комплекса в Анталии совместно с Best Western и турецким застройщиком

Именно правильное управление недвижимостью профессиональной командой превращает проект в выгодную инвестицию. По подсчетам Best Western, прогнозируемый рост цены на срок строительства 50%, прогнозируемая доходность от сдачи в аренду 12% годовых, а гарантированная 7%, учитывая выплаты инвесторам в евро.

Фото 3 — Украинские девелоперы "Жилстрой-2" и "Teus Group" объявили о запуске нового комплекса в Анталии совместно с Best Western и турецким застройщиком

Генеральный подрядчик проекта компания, которая входит в тройку наиболее производительных застройщиков Анталии. Компания на рынке больше 30 лет.

Фото 4 — Украинские девелоперы "Жилстрой-2" и "Teus Group" объявили о запуске нового комплекса в Анталии совместно с Best Western и турецким застройщиком

Созданием архитектурного проекта занималось украинское бюро AIMM. Известно по проектам ТРЦ Le Mall, жилого комплекса NVER, одного из зданий UNIT.City и реконструкции кинотеатра "Октябрь".

Наша компания была основана в 1943 году. Несмотря на войну, мы продолжаем строительство собственных проектов в Харькове и сейчас, а также восстанавливаем здания Харькова и области. В 2023 г. нам даже удалось ввести в эксплуатацию один из наших комплексов. Кроме того, мы активно продолжаем искать возможности для развития компании. DESIRE – это как раз одна из них. Участвовать в проекте, стать партнером известного во всем мире отельного бренда и одного из лидеров турецкого рынка это наша возможность пережить сложные времена, сохранить рабочие места и продолжить строить», — утверждает председатель Наблюдательного Совета «Жилстрой-2» Дмитрий Кроленко.

DESIRE – это комплекс премиум-класса с продуманной инфраструктурой и 5-звездным сервисом. Полностью меблированные гостиничные номера, которые можно сдавать в аренду сразу после ввода в эксплуатацию, бассейны для взрослых и детей общей площадью более 500 квадратных метров, лаунж-зона на крыше с кинотеатром и барбекю, личные террасы в квартирах с лучшими видами на море и, трансфер к приватному пляжу, кафе, консьерж-сервис и SPA – все эти преимущества собраны в одном комплексе.