"Укрфинжилье" дало разрешение ПриватБанку на увеличение лимита кредитования программы "єОселя"

ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье"), выступающее распорядителем государственной программы "єОселя", согласовало увеличение ПриватБанком суммы кредита с 5 млрд грн до 8,5 млрд грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Отмечается, что соответствующее решение было принято единственным акционером ЧАО 22 июля.

Сообщается, что между "Укрфинжиллом" и ПриватБанком согласовано подписание договоров о внесении изменений и дополнений в договор невозобновляемой кредитной линии от 28 октября 2022 года по увеличению суммы кредита до 8 млрд грн, а также договору залога от 23 августа 2023 года о дополнительном обеспечении за счет ОВГЗ нарицательной стоимостью 8 млрд грн.

Срок погашения кредитной линии остался без изменений – 27 октября 2043 года.

О программе "єОселя"

Программа доступного ипотечного кредитования "єОселя" заработала в Украине с октября 2022 года. На льготную ипотеку под 3% годовых на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ, работники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, научные сотрудники.

С 1 августа 2023 года подать заявку на участие в программе "єОселя" под 7% получили возможность ветераны войны, участники боевых действий, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, не имеющие собственного жилья, больше нормативной площади.

По условиям программы, льготные категории участников могут приобрести жилье в строящемся доме и домах, не старше 10 лет (в столице и областных центрах), остальные участники — в доме, не старше трех лет, или в строящемся объекте.

В программе принимают участие десять банков-партнеров: государственные Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Сенс Банк, а также банк МТБ Банк, ТАСкомбанк, "Глобус", Sky Bank и Банк Кредит Днепр.

По данным "Укрфинжилья", на 24 июля кредиты уже выдано 11,636 тыс. участникам программы на сумму 18,489 млрд грн. При этом только за первое полугодие 2024 года в рамках программы "єОселя" было выдано 5137 кредитов на покупку жилья на общую сумму 8,7 млрд грн.

В Раде предлагают смягчить условия " єОселя " для переселенцев

В июне в Верховной Раде было предложено смягчить условия программы "єОселя" для внутренне перемещенных лиц. В частности, предлагается пересмотреть требования по возрасту жилья, поскольку текущее ограничение (не более трех лет с момента ввода в эксплуатацию) значительно сужает выбор для переселенцев, особенно в регионах с ограниченным количеством новостроек.

Предлагается снизить размер первого взноса с 20% до 15% и установить льготную кредитную ставку в 5% вместо 7%.

Также рассматривается возможность расширения программы для семей с детьми и разрешение ВПЛ покупать жилье независимо от его возраста при условии соответствия государственным строительным нормам.

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