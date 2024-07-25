Моя безбарьерность Моя безбарьерность
Рейтинг найкращі роботодавці Найкращі роботодавці
Сміливі рішення Сміливі рішення
путь ветеранов Адаптация: путь ветеранов
Бизнес работает Бизнес работает
Категория
Недвижимость
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрфинжилье" дало разрешение ПриватБанку на увеличение лимита кредитования программы "єОселя"

"Укрфинжилье" дало разрешение ПриватБанку на увеличение лимита кредитования программы "єОселя"
Фото: ua.depositphotos.com

ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье"), выступающее распорядителем государственной программы "єОселя", согласовало увеличение ПриватБанком суммы кредита с 5 млрд грн до 8,5 млрд грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Отмечается, что соответствующее решение было принято единственным акционером ЧАО 22 июля.

Сообщается, что между "Укрфинжиллом" и ПриватБанком согласовано подписание договоров о внесении изменений и дополнений в договор невозобновляемой кредитной линии от 28 октября 2022 года по увеличению суммы кредита до 8 млрд грн, а также договору залога от 23 августа 2023 года о дополнительном обеспечении за счет ОВГЗ нарицательной стоимостью 8 млрд грн.

Срок погашения кредитной линии остался без изменений – 27 октября 2043 года.

О программе "єОселя"

Программа доступного ипотечного кредитования "єОселя" заработала в Украине с октября 2022 года. На льготную ипотеку под 3% годовых на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ, работники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, научные сотрудники.

С 1 августа 2023 года подать заявку на участие в программе "єОселя" под 7% получили возможность ветераны войны, участники боевых действий, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, не имеющие собственного жилья, больше нормативной площади.

По условиям программы, льготные категории участников могут приобрести жилье в строящемся доме и домах, не старше 10 лет (в столице и областных центрах), остальные участники — в доме, не старше трех лет, или в строящемся объекте.

В программе принимают участие десять банков-партнеров: государственные Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Сенс Банк, а также банк МТБ Банк, ТАСкомбанк, "Глобус", Sky Bank и Банк Кредит Днепр.

По данным "Укрфинжилья", на 24 июля кредиты уже выдано 11,636 тыс. участникам программы на сумму 18,489 млрд грн. При этом только за первое полугодие 2024 года в рамках программы "єОселя" было выдано 5137 кредитов на покупку жилья на общую сумму 8,7 млрд грн.

В Раде предлагают смягчить условия "єОселя" для переселенцев

В июне в Верховной Раде было предложено смягчить условия программы "єОселя" для внутренне перемещенных лиц. В частности, предлагается пересмотреть требования по возрасту жилья, поскольку текущее ограничение (не более трех лет с момента ввода в эксплуатацию) значительно сужает выбор для переселенцев, особенно в регионах с ограниченным количеством новостроек.

Предлагается снизить размер первого взноса с 20% до 15% и установить льготную кредитную ставку в 5% вместо 7%.

Также рассматривается возможность расширения программы для семей с детьми и разрешение ВПЛ покупать жилье независимо от его возраста при условии соответствия государственным строительным нормам.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко