В Ивано-Франковской области выставили на аукцион помещение ветлечебницы за одну гривну

Фонд госимущества Украины объявил аукцион по приватизации здания ветеринарной медицины общей площадью 128,9 м², расположенной в поселке Делятин, Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Аукцион состоится на платформе "Прозорро.Продажи" 21 октября, а подать ценовые предложения можно до 20 октября. Стартовая цена объекта – символическая 1 гривна без НДС.

Объект расположен в центре поселка, рядом с рекой Прут и национальной трассой Н09, что делает его привлекательным для инвестирования.

В состав приватизационного лота входят одноэтажное здание ветлечебницы, построенное в 1939 году, и деревянный туалет 1950 года. Пасхальная больница ранее не использовалась и не находится в аренде.

Продажа "гривневок"

Напомним, 10-12 сентября ФГИУ провел первые аукционы по приватизации объектов со стартовой ценой в 1 гривну, которые сразу же оказались очень успешными. В частности, за 1,5 миллиона гривен 10 сентября удалось продать нежилое здание в Одессе.

С середины августа ФГИУ выставил на продажу первые объекты за 1 гривну. Они включали в себя административные здания и нежилые помещения различного назначения в Одесской и Житомирской областях.

Позже на торги были выставлены четыре разнообразных объекта в Закарпатской, Черкасской и Львовской областях.