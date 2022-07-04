- Категория
- Недвижимость
- Дата публикации
-
В Кабмине четко посчитали, сколько ущерба нанесла РФ
На сегодняшний день армия РФ нанесла Украине прямой ущерб на $95,5 млрд, сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев. По его словам, уже разрушены более 1,2 тыс. зданий жилого фонда.
В общем ущерб он разделил так:
- 39% – степень разрушения жилищного фонда;
- 33% – инфраструктура;
- 8% – объектов промышленности;
- 5% – объектов аграрного сектора;
- 4% – образования;
- 2% – здравоохранения.
Напомним, что еще в середине мая схожие цифры приводили и в команде KSE Institute (аналитическое подразделение Киевской школы экономики) в рамках проекта "Россия заплатит".
Согласно их данным, на 10 мая общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры Украины от действий российских войск составила более $94,3 млрд, или почти 2,8 трлн гривен.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За неделю до публикации этих данных прямые потери экономики Украины из-за разрушения и повреждения гражданской и военной инфраструктуры выросли почти на $2,4 млрд. В этих расчетах наибольший рост убытков составил как раз увеличение количества поврежденных и разрушенных жилых домов.
Впрочем, к началу июня в KSE Institute дали более свежую оценку и привели объем убытков в $103,9 млрд, или 3 трлн грн.