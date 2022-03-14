В Украине формируют реестр новостроек под размещение эвакуированных

Конфедерация строителей Украины начала формировать реестр новостроек в центральных и западных областях страны для того, чтобы выкупить их под размещение эвакуированных, сообщил президент организации Лев Парцхаладзе. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас опрашивают девелоперов и застройщиков в центральных и западных областях.

"В тесном сотрудничестве с Минрегионом, Мининтеграции и другими профильными государственными институтами срочно формируем реестр свободного для выкупа жилья под нужды размещения эвакуированного населения с территорий активных боевых действий", — сказал Парцхаладзе.

Он отметил, что рассматриваются проекты в Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Парцхаладзе подчеркнул, что интересуют не только достроенные и введенные в эксплуатацию объекты, но и те, которые имеют готовность от 50%. Информацию предоставляют по ссылке: https://forms.gle/8xEVebhKTwWyxCSH7

Для решения жилищных потребностей эвакуированных предусмотрено также строительство мобильных зданий.

"По нашим оценкам, уже необходимо под потребности эвакуированных около 2 млн кв. м. По мобильным домам уже есть ряд компаний, которые готовы подключиться к программе – от разработки проекта и стройматериалов до логистики и сборки", — заявил Парцхаладзе.

Напомним, "Укрзализныця" запустила сайт с актуальной информацией о дополнительных эвакуационных поездах по Украине и международных эвакуационных маршрутах. А альтернативные маршруты эвакуации во избежание пробок на основных трассах Украины предложило водителям частного транспорта Министерство инфраструктуры.