В Украине начался второй этап реализации проекта "HOME: Компенсация за уничтоженное жилье"

В рамках проекта "HOME: Компенсация за уничтоженное жилье" владельцы жилищных сертификатов, полученных по государственной программе компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье, смогут приобрести новые дома вместо уничтоженных из-за российской агрессии.

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Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

В ведомстве напомнили, что в июне этого года между Украиной и Банком развития Совета Европы (БРСЕ) было подписано кредитное соглашение на 100 миллионов евро.

По словам вице-премьера по восстановлению Алексея Кулебы, Украина получила второй транш в объеме 30 млн евро, которые направлены на оплату более 800 жилищных сертификатов. БРСЕ по результатам распределения первого транша в объеме 70 млн евро выделило следующее финансирование в соответствии с условиями соглашения.

Как отметила заместитель министра Наталья Козловская, средства уже зачислены на текущий счет "Укрпочты". В настоящее время владельцы жилищных сертификатов получают уведомления в приложении "Дія" или в личном кабинете на портале "Дія" о бронировании средств.

"Далее выбирают жилье и обращаются к нотариусу для оформления договора купли-продажи в течение 30 дней. Сотрудничество с Банком развития Совета Европы для поддержки пострадавших продолжится и в 2025 году", — говорится в ее сообщении.

О проекте "HOME: Компенсация за уничтоженное жилье"

В рамках проекта "HOME: Компенсация за уничтоженное жилье" владельцы жилищных сертификатов, полученных по государственной программе компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье, смогут приобрести новые дома вместо уничтоженных из-за российской агрессии. Приоритетное право на компенсацию по программе имеют участники боевых действий, возвращающиеся и нуждающиеся в восстановлении защитники и защитницы, лица с инвалидностью и многодетные семьи.

На сегодняшний день в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ) внесено более 240 тысяч объектов недвижимости. Государство продолжает работать для поддержки людей, пострадавших в результате вооруженной агрессии России против Украины. Более 1800 человек, чье жилье было уничтожено, реализовали свое право на компенсацию с использованием жилищного сертификата и приобрели жилье.