В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости, но нотариусы для сделок подходят не все

Министерство юстиции Украины разрешило сделки по купле-продаже вторичной недвижимости, но в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его отмены нельзя покупать и продавать по доверенности, а для сделок нужны определенные нотариусы.

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Кабинет министров Украины принял постановление №480, которым предусмотрено, что в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его отмены можно совершать нотариальные действия с недвижимостью. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Для оформления сделок будут действовать определенные ограничения.

Так, совершать нотариальные действия с недвижимостью смогут только нотариусы из списка Минюста. Кроме того, в течение этого времени нельзя передавать недвижимость как вклад в уставный капитал юридического лица, получать ее в связи с выходом из состава участников и совершать действия с ней по доверенности от имени физических лиц.

Нотариальное заверенные договора купли-продажи можно оформить в пределах области, где недвижимость расположена. Исключение — недвижимость в Киеве и Киевской области. Для нее нужны только те нотариусы, которые зарегистрированы в Киеве и Киевской области или по зарегистрированному месту жительства физического лица — одной из сторон соответствующего договора.

Также сообщается, что повторно отчуждать жилье можно будет только через месяц после приобретения или позже.

Напомним, что с начала войны в Украине Министерство юстиции Украины временно приостановило работу некоторых государственных реестров, что сделано невозможным операции по покупке и продаже недвижимости.