В Ужгороде построят жилье для вынужденных переселенцев

Жилье будет построено на земле государственной формы собственности с последующей безвозмездной передачей части квартир государству для обеспечения потребностей внутренне перемещенных лиц.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Сегодня в Ужгороде презентовали проект обеспечения жильем вынужденных переселенцев. Это многоквартирные дома, где люди смогут получить временное жилье. Здесь в Ужгороде жилые дома будут строить на земле государственной формы собственности с последующей безвозмездной передачей части квартир государству для обеспечения потребностей внутренне перемещенных лиц”, - написал в Telegram Тимошенко.

Так, государственное предприятие, как заказчик получит 10%, соответственно – 1 000-1 200 кв м жилья. Тимошенко отметил, что инвестор предложил часть квадратных метров жилья выделить в доме, который будет введен в эксплуатацию уже в октябре этого года.

“Ремонт и меблировка квартир проведет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Это позволит получить жилье для переселенцев, не привлекая средства из государственного бюджета”, - отметил заместитель руководителя ОП.

Напомним, что мошенники, обманувшие инвесторов ЖК под Одессой на 23 миллиона гривен, дали 11 лет тюрьмы.