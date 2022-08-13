В жилье для переселенцев после войны будут жить военные, медики и полицейские

Когда люди, которые будут жить во временном жилье для переселенцев, смогут вернуться домой после деоккупации территорий и восстановления жилищного фонда, эти квартиры передадут военным, медикам, работникам полиции, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко у себя в Telegram.

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"Предусмотрено возведение пятиэтажных жилых домов в течение 5-6 месяцев в 16 областях Украины – по 2 тыс. квартир в каждом регионе. Их стоимость со всей мебелью и оборудованием составит около $ 700-800 за квадратный метр", – рассказал Тимошенко.

Тимошенко отдельно остановился и на Черниговской области, в восстановлении которой примет участие Финляндия, с чрезвычайным и полномочным послом которой Тимошенко и провел встречу, представив план строительства жилья для переселенцев.

"Его разработано совместно с несколькими известными архитектурными бюро, и уже подготовлена соответствующая документация… Мы готовы предоставить партнерам всю необходимую информацию по объектам, нуждающимся в восстановлении. В первую очередь это жилые дома, школы, больницы и коммунальные сети", – говорит он.

По его словам, Черниговщина сегодня нуждается в быстром восстановлении более 4 479 жилых объектов – это 1 029 многоэтажек и 3 231 частный дом.

Напомним, что и в Киевской области в местах поврежденных мостовых переходов полностью восстановлено движение благодаря временным переправам. Восстановление поврежденных объектов транспортной инфраструктуры началось сразу же после деоккупации региона.