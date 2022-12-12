Возможно, будут такие населенные пункты, которые мы не сможем отстроить, - Елена Шуляк

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк предполагает, что не удастся отстроить все города, поскольку некоторые из них российские оккупанты разрушили до основания.

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Об этом глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала в интервью "РБК Украина".

"Также, как бы больно ни было об этом говорить, но, возможно, будут такие населенные пункты, которые мы не сможем отстроить, потому что они разрушены до основания, враг их стер с лица нашей земли", - сказала нардеп.

Шуляк отметила, что при восстановлении в фокусе внимания должны быть деокупированные города.

"Есть области, которые деоккупированы, и нам кажется, что именно эти области должны быть в фокусе внимания восстановления. Но и те области, которые сегодня приняли людей и бизнес, их территории также нужно перепланировать, учитывая особенности экономические и демографические", - сказала она.

Шуляк пояснила, что в Украине на сегодняшний день есть громады, в которых количество жителей увеличилось на 25%. Следует понимать, что это дополнительная нагрузка и на инфраструктуру, и на доступ к государственным услугам.

Напомним, что в Украине запускают Реестр поврежденного и разрушенного имущества.