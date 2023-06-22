Взять ипотеку по программе "єОселя" теперь можно на объект еще при строительстве

Программа доступного кредитования жилья "єОселя" расширилась. Теперь по ней можно будет оформить кредит на жилье, находящееся на этапе строительства.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

В рамках новых возможностей уже заключили первое соглашение на сумму 2,2 млн грн сроком на 20 лет по процентной ставке 3%. Первый взнос составил 28% стоимости квартиры, что составляет более 863 тыс грн. Ежемесячные выплаты по кредиту ориентировочно составят 14,7 тыс грн.

Квартира, площадью 87,6 м², расположена во 2-й очереди ЖК Family&Friends строительной компании GEOS. Ввод жилого комплекса в эксплуатацию намечен на I квартал 2024 года. Ипотечное соглашение заключил партнер программы "єОселя" Глобус банк.

Парцхаладзе также рассказал, что первым расширением программы воспользовалась 36-летняя доцент Киевского технического университета Украины “КПИ им. Игоря Сикорского”. До начала полномасштабного вторжения она вместе с мужем и 11-летним сыном жила в Ирпене. Оккупанты разрушили их квартиру, сейчас семья проживает в с. Софиевская Борщаговка.

В настоящее время аккредитованные под "єОселю" объекты первичного рынка находятся в состоянии активного строительства: стадия готовности от 40% до 80%. Важное условие — соблюдение запланированных сроков завершения строительных работ.

Преимущественно граждане, которые воспользовались программой, выбирают одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 40 до 70 м² в новостройках Киева, Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Луцка и ряде других украинских городов.

Только строительной компании GEOS до конца 2023 года по программе "єОселя" планирует реализовать до 30 квартир: это 2-комнатные площадью от 65-68 м² и 3-комнатные площадью 76-86 м².

"Наша компания стала одной из самых первых среди девелоперов, которая присоединилась к государственной программе "єОселя" и получила аккредитацию на свой объект незавершенного строительства. В настоящее время строительные работы в нашем ЖК выполнены более чем на 80%. Поэтому уже в начале 2024 года владельцы квартир смогут приступить к ремонтным работам, а это более 600 квартир”, — рассказал директор GEOS.

Заместитель председателя совета директоров конфедерации строителей Украины, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов отметил, что потенциал государственной программы льготного ипотечного кредитования на первичном рынке составляет 3-4 тыс сделок, что составляет около 40% от общего количества кредитов, запланированных по программе "єОселя" к концу текущего года. При этом, по его словам, успешный опыт льготной ипотеки в возводимых объектах будет стимулировать дальнейший рост спроса на первичном рынке по меньшей мере на 10-15% до конца 2023 года.

Напомним, в рамках программы льготное кредитование доступно, в частности, для военнослужащих по контракту, правоохранителей, а также для медиков, педагогов и ученых. Для них предусмотрены максимально льготные условия – кредит под 3% сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья.