За неделю 196 украинцев оформили кредит на приобретение жилья по программе "єОселя"

За прошедшую неделю украинцы оформили 196 кредитов на 348 млн грн на приобретение жилья по программе доступных кредитов "єОселя". За все время действия программы 13 775 семей получили кредиты на сумму более 22,2 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Согласно сообщению, кредиты под 3% получили:

107 военнослужащих и силовиков;

17 педагогов;

16 медиков;

5 ученых.

Кредиты под 7% получили:

38 украинцев без собственного жилья;

8 ВПЛ;

5 ветеранов.

Больше всего кредитов выдано в Киевской области — 59, городе Киеве — 48, Одесской области — 13, Ивано-Франковской и Львовской областях — по 8.

Как сообщил заместитель министра экономики Андрей Телюпа, с 2024 года украинцы получили 7 450 кредитов на 12,7 млрд грн на приобретение жилья по программе "єОселя".

В частности, увеличивается доля приобретенного жилья у застройщика – с начала года почти 1696 кредитов выдано на такой тип недвижимости.

Также 529 кредитов выдано на покупку жилья на этапе строительства. Остальные кредиты украинцы получили на приобретение жилья на вторичном рынке.

Как воспользоваться программой через "Дію"

Чтобы воспользоваться программой доступных кредитов "єОселя" нужно:

зайти в "Дія";

нажать "Услуги";

выбрать "єОселя";

заполнить заявку и выбрать банки;

подписать "Дія.Подписью";

получить ответ от банков в "Дія" и приступить к оформлению ипотеки.

Напомним, военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей могут взять кредиты по льготной ставке в 3%, для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и других граждан без жилья ставка ипотеки составляет 7%.

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Программа стартовала в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Банками-партнерами "єОселя" являются Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Сенс Банк, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк и Bisbank.