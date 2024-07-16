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За полгода по программе "єОселя" было выдано более 5 тысяч кредитов на жилье
За первое полугодие 2024 года в рамках программы "єОселя" было выдано 5137 кредитов на общую сумму 8,7 млрд грн для приобретения жилья. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Из них большинство, а именно 3740 кредитов было направлено на приобретение жилья на вторичном рынке, тогда как 1397 кредитов поддержали покупку жилья первой продажи, включая 287 объектов на стадии строительства.
В частности, с начала года больше кредитов по программе "єОселя" получили военные и правоохранители — 2642 кредита. Также значительное количество кредитов было предоставлено украинцам, которые ранее не имели собственного жилья (1314 кредитов). Среди других получателей – педагоги (380 кредитов), медики (379 кредитов), ветераны (161 кредит), внутриперемещенные лица (150 кредитов) и ученые (111 кредитов).
В ведомстве также отметили, что в общей сложности, с момента запуска программы в октябре 2022 года, "єОселя" помогла почти 11,5 тысячам украинских семей приобрести собственное жилье, предоставив кредиты на сумму более 18,1 млрд грн.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Добавим, программа "єОселя" позволяет украинцам получить кредит на приобретение жилья по льготной ставке 3% (для военнослужащих, учителей, медиков и ученых) или 7% (для других категорий).
Программа является частью политики "Сделано в Украине" и реализуется Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".
Банками-партнерами являютсяОсели являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк и ТАСКОМБАНК.
В Раде предлагают смягчить условия "есели" для переселенцев
В июне в Верховной Раде было предложено смягчить условия программы "єОселя" для внутренне перемещенных лиц. В частности, предлагается пересмотреть требования по возрасту жилья, поскольку текущее ограничение (не более трех лет с момента ввода в эксплуатацию) значительно сужает выбор для переселенцев, особенно в регионах с ограниченным количеством новостроек.
Предлагается снизить размер первого взноса с 20% до 15% и установить льготную кредитную ставку в 5% вместо 7%.
Также рассматривается возможность расширения программы для семей с детьми и разрешение ВПЛ покупать жилье независимо от его возраста при условии соответствия государственным строительным нормам.
Источник фото: ua.depositphotos.com