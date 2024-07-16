За полгода по программе "єОселя" было выдано более 5 тысяч кредитов на жилье

За первое полугодие 2024 года в рамках программы "єОселя" было выдано 5137 кредитов на общую сумму 8,7 млрд грн для приобретения жилья. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Из них большинство, а именно 3740 кредитов было направлено на приобретение жилья на вторичном рынке, тогда как 1397 кредитов поддержали покупку жилья первой продажи, включая 287 объектов на стадии строительства.

В частности, с начала года больше кредитов по программе "єОселя" получили военные и правоохранители — 2642 кредита. Также значительное количество кредитов было предоставлено украинцам, которые ранее не имели собственного жилья (1314 кредитов). Среди других получателей – педагоги (380 кредитов), медики (379 кредитов), ветераны (161 кредит), внутриперемещенные лица (150 кредитов) и ученые (111 кредитов).

В ведомстве также отметили, что в общей сложности, с момента запуска программы в октябре 2022 года, "єОселя" помогла почти 11,5 тысячам украинских семей приобрести собственное жилье, предоставив кредиты на сумму более 18,1 млрд грн.

Добавим, программа "єОселя" позволяет украинцам получить кредит на приобретение жилья по льготной ставке 3% (для военнослужащих, учителей, медиков и ученых) или 7% (для других категорий).

Программа является частью политики "Сделано в Украине" и реализуется Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Банками-партнерами являютсяОсели являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк и ТАСКОМБАНК.

В Раде предлагают смягчить условия "есели" для переселенцев

В июне в Верховной Раде было предложено смягчить условия программы "єОселя" для внутренне перемещенных лиц. В частности, предлагается пересмотреть требования по возрасту жилья, поскольку текущее ограничение (не более трех лет с момента ввода в эксплуатацию) значительно сужает выбор для переселенцев, особенно в регионах с ограниченным количеством новостроек.

Предлагается снизить размер первого взноса с 20% до 15% и установить льготную кредитную ставку в 5% вместо 7%.

Также рассматривается возможность расширения программы для семей с детьми и разрешение ВПЛ покупать жилье независимо от его возраста при условии соответствия государственным строительным нормам.

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