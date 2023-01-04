За вето Президента Украины до 5655 проголосовали более 700 депутатов

Более 700 депутатов местных советов поддержали обращение к Президенту Украины относительно необходимости применения вето к законопроекту 5655.

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Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.

В своих обращениях депутаты 44 сельских, поселковых, городских советов обращают внимание Президента Украины на необходимость сохранения достижений реформы децентрализации, которые уничтожаются проектом 5655 и просят ветировать законопроект.

Ранее постатейное обоснование аргументов, предоставленных в обращении к Президенту Украины о необходимости применения вето до 5655, предоставила Ассоциация городов Украины.

По состоянию на 3 января 2022 года, к Президенту Украины о применении им вето к законопроекту 5655 обратились 44 сельских, поселковых, городских совета, большинство из состава которых составляет более 700 народных избранников, а именно:

Бережанский городской совет (Тернопольской области),

Белопольский городской совет (Сумской области),

Великогаевский сельский совет (Тернопольской области),

Великодальницкий сельский совет (Одесской области),

Городковский сельский совет (Винницкая область),

Городнянский городской совет (Черниговской области),

Девичковский сельский совет (Киевская область),

Днепровский городской совет,

Долинский городской совет (Ивано-Франковской области),

Загвоздянский сельский совет (Ивано-Франковская область),

Ивано-Франковский городской совет,

Кагарлыкский городской совет (Киевской области),

Каменец-Подольский городской совет (Хмельницкой области),

Киевский городской совет,

Комарновский городской совет (Львовской области),

Коцюбинский поселковый совет (Киевской области),

Кременчугский городской совет (Полтавской области),

Кролевецкий городской совет (Сумской области),

Лубенский районный совет (Полтавской области),

Луцкий городской совет,

Львовский городской совет,

Медвинский сельский совет (Киевская область),

Мирогощанский сельский совет (Ровенской области),

Немешаевский поселковый совет (Киевской области),

Путивльский городской совет (Сумской области),

Радеховский городской совет (Львовской области),

Райгородокский сельский совет (Житомирская область),

Славутский городской совет (Хмельницкой области),

Ставищенский поселковый совет (Киевской области),

Старосамборский городской совет (Львовской области),

Стрыйский городской совет (Львовской области),

Сутисковский поселковый совет (Винницкая область),

Тростянецкий городской совет (Сумской области),

Ужгородский городской совет,

Хмельницкий городской совет,

Червоноградский городской совет (Львовской области),

Черновицкий городской совет,

Черниговский районный совет,

Черниговский городской совет,

Юрьевская поссовет (Днепропетровской области).

Петицию к Президенту Украины по применению вето к законопроекту 5655 подписали 42090 граждан Украины. Это почти вдвое больше необходимого количества.