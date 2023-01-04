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За вето Президента Украины до 5655 проголосовали более 700 депутатов
Более 700 депутатов местных советов поддержали обращение к Президенту Украины относительно необходимости применения вето к законопроекту 5655.
Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.
В своих обращениях депутаты 44 сельских, поселковых, городских советов обращают внимание Президента Украины на необходимость сохранения достижений реформы децентрализации, которые уничтожаются проектом 5655 и просят ветировать законопроект.
Ранее постатейное обоснование аргументов, предоставленных в обращении к Президенту Украины о необходимости применения вето до 5655, предоставила Ассоциация городов Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По состоянию на 3 января 2022 года, к Президенту Украины о применении им вето к законопроекту 5655 обратились 44 сельских, поселковых, городских совета, большинство из состава которых составляет более 700 народных избранников, а именно:
- Бережанский городской совет (Тернопольской области),
- Белопольский городской совет (Сумской области),
- Великогаевский сельский совет (Тернопольской области),
- Великодальницкий сельский совет (Одесской области),
- Городковский сельский совет (Винницкая область),
- Городнянский городской совет (Черниговской области),
- Девичковский сельский совет (Киевская область),
- Днепровский городской совет,
- Долинский городской совет (Ивано-Франковской области),
- Загвоздянский сельский совет (Ивано-Франковская область),
- Ивано-Франковский городской совет,
- Кагарлыкский городской совет (Киевской области),
- Каменец-Подольский городской совет (Хмельницкой области),
- Киевский городской совет,
- Комарновский городской совет (Львовской области),
- Коцюбинский поселковый совет (Киевской области),
- Кременчугский городской совет (Полтавской области),
- Кролевецкий городской совет (Сумской области),
- Лубенский районный совет (Полтавской области),
- Луцкий городской совет,
- Львовский городской совет,
- Медвинский сельский совет (Киевская область),
- Мирогощанский сельский совет (Ровенской области),
- Немешаевский поселковый совет (Киевской области),
- Путивльский городской совет (Сумской области),
- Радеховский городской совет (Львовской области),
- Райгородокский сельский совет (Житомирская область),
- Славутский городской совет (Хмельницкой области),
- Ставищенский поселковый совет (Киевской области),
- Старосамборский городской совет (Львовской области),
- Стрыйский городской совет (Львовской области),
- Сутисковский поселковый совет (Винницкая область),
- Тростянецкий городской совет (Сумской области),
- Ужгородский городской совет,
- Хмельницкий городской совет,
- Червоноградский городской совет (Львовской области),
- Черновицкий городской совет,
- Черниговский районный совет,
- Черниговский городской совет,
- Юрьевская поссовет (Днепропетровской области).
Петицию к Президенту Украины по применению вето к законопроекту 5655 подписали 42090 граждан Украины. Это почти вдвое больше необходимого количества.