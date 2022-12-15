Законопроект 5655 делает одну из самых коррумпированных сфер одной из самых прозрачных – заместитель Минцифры Вискуб

За два года реформирования одну из наиболее коррумпированных сфер в Украине – строительство – постепенно превращают в одну из самых прозрачных. А законопроект 5655, принятый Верховной радой, накануне является завершением "сложной и смелой" реформы.

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Такое мнение на своей странице в Facebook выразил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

По его словам, еще два года назад строительный реестр физически находился не в Украине и в частных руках .

" Любые изменения в этот реестр могли внести (и регулярно вносили) старым числом, могли запросто подменить любое разрешение или документ (что также делали регулярно), а в отдельных полях реестра даже делались примечания не двусмысленного характера " , - написал Вискуб, опубликовав скриншот соответствующих сообщений в реестре.

"Получить документацию на объект или хотя бы узнать наличие необходимых документов было нереально . И так же было нереально получить разрешение на начало строительства или сертификт о готовности объекта без взятки с конкретной "таксой" в зависимости от региона, о которой все знали и "хозяевам" этого "государственного бизнеса" это приносило несколько миллиардов грн в год ", - добавил он.

По словам замминистра, за прошедшие два года строительный реестр стал современной и безопасной ИТ-системой, принадлежащей государству , он доступен как в форме открытых данных, где можно увидеть все объекты и документы на них, в т.ч. на карте.

"Каждое разрешение предусматривает наличие QR- кода, который в т.ч. размещается на строительной площадке для проверки законности строительства и необходимого пакета документов. Каждый документ от градостроительных условий, проекта до сертификата имеется в единой системе и подписан КЭП уполномоченного лица для предотвращения подделок или любых манипулирований в дальнейшем. Большинство услуг уже предоставляется онлайн, а часть даже автоматически без чиновника на основании проверки данных в других реестрах и кадастрах ", – отметил Вискуб.

Для завершения реформы и полной автоматизации всех процессов и услуг не хватало закона , считает он.

"Закон очень смелый и реформаторский. И там действительно есть нормы, которые предусматривают передачу отдельных полномочий от чиновников (не имеющих экспертизы и работающих за мизерную плату, но делающих дорогую экспертную работу) в бизнес. Я уверен, что за этим будущее. И передача ряда функций от власти к авторизованному бизнесу с жестким контролем и ответственностью является очень эффективным инструментом для реформирования устаревшей, забюрокративированной и, в конце концов, коррумпированной системы государственного управления отдельными сферами ", - подчеркнул Вискуб .

" За два года мы уже из одной из самых коррумпированных сфер в Украине - сделали одну из самых прозрачных. 5655 позволяет завершить эту сложную и смелую реформу. Надеюсь мы не упустим этот шанс! ", - подытожил он.