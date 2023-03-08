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"Законопроект о реформе градостроительства №5655 реализует антикоррупционную стратегию", - глава НАПК Новиков
Цифровизация разрешительной системы в области строительства является частью антикоррупционной стратегии, принятой парламентом.
Об этом, говоря о реформировании сферы градостроительства (проект закона №5655) сообщил глава НАПК Александр Новиков, пишет УНИАН.
"Цифровизацию поддержали все стейкхолдеры в сфере градостроительства. То есть, этот закон реализует антикоррупционную стратегию", - сказал Александр Новиков.
Он также отметил, что позиция НАПК по проекту №5655 всегда оставалась неизменной.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В 2021 году мы провели его антикоррупционную экспертизу, указали на большое количество коррупционных рисков и дали рекомендации по их устранению. Ко второму чтению все риски, по которым мы проводили антикоррупционную экспертизу в 2021 году, были устранены", - подчеркнул глава НАПК.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5655, который системно изменит "правила игры" в сфере градостроительства.
Ранее сообщалось, что народный депутат Елена Шуляк основательно ответила всем критикам проекта №5655, объяснив, что главные бенефициары нового закона — общины, в поддержку законопроекта выступила Всеукраинская ассоциация общин, насчитывающая более 800 общин по всей Украине.