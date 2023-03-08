"Законопроект о реформе градостроительства №5655 реализует антикоррупционную стратегию", - глава НАПК Новиков

Цифровизация разрешительной системы в области строительства является частью антикоррупционной стратегии, принятой парламентом.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом, говоря о реформировании сферы градостроительства (проект закона №5655) сообщил глава НАПК Александр Новиков, пишет УНИАН.

"Цифровизацию поддержали все стейкхолдеры в сфере градостроительства. То есть, этот закон реализует антикоррупционную стратегию", - сказал Александр Новиков.

Он также отметил, что позиция НАПК по проекту №5655 всегда оставалась неизменной.

"В 2021 году мы провели его антикоррупционную экспертизу, указали на большое количество коррупционных рисков и дали рекомендации по их устранению. Ко второму чтению все риски, по которым мы проводили антикоррупционную экспертизу в 2021 году, были устранены", - подчеркнул глава НАПК.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5655, который системно изменит "правила игры" в сфере градостроительства.

Ранее сообщалось, что народный депутат Елена Шуляк основательно ответила всем критикам проекта №5655, объяснив, что главные бенефициары нового закона — общины, в поддержку законопроекта выступила Всеукраинская ассоциация общин, насчитывающая более 800 общин по всей Украине.