Жилье для ветеранов: Кабмин дополнительно выделил 4,1 млрд грн

Кабинет министров принял решение о дополнительном выделении более 4,1 млрд грн на компенсацию для приобретения жилья ветеранами войны в 2024 году. Об этом сообщает Правительственный портал.

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Общий объем субвенций из государственного бюджета увеличится до рекордных 10,1 млрд грн, что позволит в этом году обеспечить жильем 4433 ветеранов и их семьи.

Согласно принятому документу, дополнительные средства в размере 4,1 млрд грн будут направлены до конца 2024 года. Они покроют денежную компенсацию для приобретения жилья 1836 ветеранам войны, среди которых :

· 388 человек инвалидностью I–II группы и члены семей погибших;

· 1448 ветеранов, являющихся внутренне перемещенными лицами.

Также отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2024 года уже выплачена денежная компенсация 1886 ветеранам, из них приобрели жилье 695 человек.

Кто такие ветераны войны

Согласно закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", ветеранами войны есть лица, участвовавшие в защите Родины или в боевых действиях на территории других государств.

К ветеранам войны относятся:

· участники боевых действий;

· лица с инвалидностью в результате войны;

· участники войны.

Напомним, Черновицкая область взяла на себя полную компенсацию процентов по ипотеке для военнослужащих в рамках реализуемой через ПриватБанк программы "єОселя".

Также сообщалось, что в 2024-2025 годах киевские студенты-ветераны смогут получить адресную материальную помощь из городского бюджета для частичной оплаты обучения в высших учебных заведениях. Сумма пособия будет составлять до 25 тысяч гривен.