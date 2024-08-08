Жители прифронтовых территорий смогут получать компенсации за уничтоженное жилье

Жители в зоне активных боевых действий в Украине теперь могут получать компенсации за уничтоженное жилье по программе "єВідновлення".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Отмечается, что комиссиям органов местного самоуправления в общинах, находящихся в зоне активных боевых действий, предоставлена возможность рассматривать заявления от граждан, чье жилье было уничтожено из-за агрессии РФ.

"После обновления нормативной базы и функционала программы "єВідновлення", в тех случаях, когда обследование имущества не создает угрозы жизни и здоровью членов комиссии, они могут прорабатывать заявления граждан и начислять компенсацию", — отмечают в Мининфраструктуре.

Как поясняют в ведомстве, компенсация может предоставляться в виде жилищного сертификата или выплаты по восстановлению на собственном земельном участке.

"Купить жилье или построить новое граждане могут исключительно на территории, где нет активных боевых действий и которое не находится под временной оккупацией", — уточняют в Мининфраструктуре.

Там добавляют, что если при оценке состояния жилья, комиссия определит, что оно подлежит восстановлению, будет составлен соответствующий акт об обследовании, который будет внесен в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

"В таком случае получить средства для восстановления этого жилья можно будет только после исключения общины из перечня таких, где продолжаются активные боевые действия", — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины принял решение разрешить проведение комиссионного обследования и фиксации уничтоженных войной объектов на территории активных боевых действий.

Правительство дополнительно направит 6,8 млрд грн на программу "єВідновлення"

Правительство Украины выделило дополнительных 6,8 млрд грн на реализацию программы "єВідновлення". Это решение стало возможным благодаря финансовой поддержке международных партнеров.

Из выделенной суммы 2,4 млрд грн будут направлены на ремонт жилья украинцев, включающий мелкие, средние и капитальные ремонты. Этот компонент программы финансируется за счет гранта Всемирного банка.

Еще 4,4 млрд. грн. будут направлены на финансирование жилищных сертификатов. Этот компонент поддерживает и финансирует банк развития Совета Европы.

Напомним, после запуска государственной программы "єВідновлення" с мая тысячи украинцев отстроили или приобрели новое жилье.

За полученные средства 75% приобрели квартиры, а четверть – частные дома. Средняя сумма реализованных сертификатов – 1,8 млн грн. Чаще всего люди покупали новое жилье в Киеве и области, а также в Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.

Но получить жилищные сертификаты могут не все потерявшие жилье украинцы — это главный минус программы. Подробнее об этом читайте в материале Delo.ua.