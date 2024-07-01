ЖК Greenville Park предлагает "Ласковую ипотеку" без процентов и переплат

Девелоперская компания Greenville предлагает приобрести квартиры в киевском жилом комплексе Greenville Park по программе от застройщика "Ласковая ипотека".

Программа предусматривает приобретение жилья без процентов и переплат на срок до 5 лет с первым взносом в 20%. В компании отмечают, что количество акционных предложений ограничено.

“Мы стараемся сделать квартиры доступными покупателям. Именно поэтому разработали "Ласковую ипотеку", которая позволяет стать владельцем квартиры бизнес-сегмента в строящемся сейчас доме. Плановый срок ввода в эксплуатацию – четвертый квартал 2025 года. На однокомнатные квартиры первый взнос составляет 30%, остаток можно оплатить в течение 4 лет ежемесячными или ежеквартальными платежами без процентов. На двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры условия аналогичны только первый взнос составляет от 20%, а остаток можно оплатить в течение 5 лет. Минимальный первый вклад на примере самой дешевой однокомнатной квартиры может быть от 31 773 условных единиц. В таком случае ежемесячный платеж будет составлять 1545 условных единиц”, – объясняет руководитель департамента продаж Greenville Kyiv Сусанна Караханян.

Кстати, выбрать квартиру в центре продаж теперь можно с помощью виртуальных 3D-туров, которые демонстрируются посетителям. Есть также возможность "прогуляться" по квартирам с помощью VR-очков Oculus Meta Quest 2 и увидеть, как будет выглядеть жилье после ремонта.

О комплексе

Жилой комплекс бизнес-класса Greenville Park расположен на Подоле, рядом с посольством Азербайджана и сквером имени Гейдара Алиева. Совсем рядом, в пешей доступности - станция метро Лукьяновская, удобная транспортная развязка и необходимая для жизни инфраструктура, что значительно экономит время жителей.

В строительстве используется монолитная каркасная технология и качественные, экологически безопасные материалы. Комплекс в серо-зеленой цветовой гамме расположен на шестиэтажном стилобате. Есть многоярусный подземный паркинг с местами для подзарядки электрокаров, игровая детская комната, отдельное помещение для колясок и велосипедов, лапомойка для домашних любимцев, детская площадка на улице. Входная группа дизайнерского типа, бизнес-пространство для проведения деловых встреч или дистанционной работы, лаунж-зона для отдыха, автономная котельная немецкого производства и итальянские насосные станции .

Важный акцент в Greenville Park сделан на безопасности, приватности и высоком качестве сервиса. Территория комплекса закрыта от посторонних, действует индивидуальная система доступа, круглосуточная охрана, видеонаблюдение и консьерж-сервис. Также эксплуатационную часть берёт на себя сервисная компания, обслуживающая комплекс.

В январе ЖК Greenville Park вошел в топ-10 самых лучших жилых комплексов Киева по мнению экспертов инвестиционного портала InVenture.

О компании

С 2007 г. Greenville работает в сфере жилой и коммерческой недвижимости, разрабатывает и строит многофункциональные жилые комплексы. Сейчас среди портфельных проектов - комплексы комфорт-класса во Львове (Greenville Park Lviv, Greenville House, "Город трав" и "Доброе жилье"), современная курортная гостиница "Лесная песня" в Трускавце и 2 ЖК бизнес-класса в Киеве - Greenville Park и Greenville на Печерске.

В этом году Greenville вошел в рейтинг топ-10 лучших застройщиков Львова по версии издания Минфин. Сильной стороной застройщика считается надежность, подтверждающая активное строительство даже в условиях полномасштабной войны.

С 2016 г. группа компаний Greenville также внедряет международные проекты в области альтернативной энергетики на территории Украины, Польши, Хорватии.

Для получения подробной информации о программе "Ласковая ипотека" можно обратиться в центр продаж Greenville Park по адресу ул. Глубочицкая, 28. Также по любым вопросам можно звонить по телефону +38(044) 344 67 38 или заполнить скорую форму на сайте для обратной связи.