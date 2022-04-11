Компания MOYO возобновила работу магазинов

С началом полномасштабного вторжения войск РФ в Украину ритейлер MOYO приостанавливал работу всех магазинов, чтобы не подвергать опасности сотрудников. Но теперь сеть возобновляет работу в городах Украины, сообщает пресс-служба компании.

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"Все цепи поставок претерпели значительные изменения из-за войны, но MOYO продолжает работу с ключевыми поставщиками и договаривается с арендодателями. У компании есть достаточные остатки товаров на складе и в магазинах, которые обеспечивают наличие ассортимента", — говорится в сообщении.

Уже работают 19 магазинов. Сеть также принимает заказы через интернет-магазин и организовывает доставку "Новой почтой". Доставка в магазины и почтоматы "Новой почты", а также заказы на сумму свыше 500 гривен в ее отделения бесплатные.

В компании отмечают, что значительно вырос спрос на стартовые пакеты, наушники, WiFi-адаптеры, карты памяти, портативные аккумуляторы и мелкую бытовую технику.

MOYO — украинский ритейлер техники и электроники, который работает с 2009 года.

Из-за войны многие торговые площадки в Украине вынуждены оптимизировать работу. Так, маркетплейс Rozetka резко потерял доход из-за начала полномасштабной российско-украинской войны. Вследствие этого компания не может в полном объеме выплачивать зарплаты, а большую часть сотрудников вынуждена уволить.

А группа компаний EVO вынуждена заморозить большинство проектов, число заказов по некоторым направлениям сократилось более чем в два раза.