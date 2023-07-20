Компания МХП открыла учебный «Мясомаркет» – для получения профессии мясного сомелье

Учебный магазин заработал на базе Кулинарного центра МХП. В этом «Мясомаркете» специалисты, которые в будущем будут работать мясными сомелье в сети кулинарных идей, узнают все тонкости этой профессии.

Особенность обучающего «Мясомаркета» в том, что он является точной копией реального магазина – от дизайна до оснастки. В нем такие же витрины, холодильники, оборудование для приготовления пищи и даже товары. Это помогает шеф-поварам, обучающим мясным сомелье, проработать с ними все этапы работы с продуктом – от охлажденного мяса до готового блюда для наших гостей.

«Мясомаркеты» – это магазины, где наши гости кроме качественных товаров и вкусных блюд получают высококлассный сервис и уникальный эмоциональный опыт. Его, в частности, снабжают мясные сомелье. Чтобы эти специалисты были профессиональными, знали все тонкости работы с товарами, могли предложить гостям лучшие комбинации продуктов и блюд – мы учим их, инвестируем в их развитие время и ресурсы. И делаем это не просто в лекционном зале, а в учебном «Мясомаркете». Это совершенно новый уровень обучения, который мы предлагаем будущим работникам ритейла МХП или наших партнеров», – рассказывает Анастасия Громова, директор по стратегии и методологии управления персоналом.

Занятия в учебном магазине проводят шеф-повара компании МХП. Они рассказывают будущим мясным сомелье о кулинарных тенденциях, вкусовых свойствах продуктов и гостеприимстве. Работники «Мясомаркетов» на практике учатся готовить магазин к работе, следить за чистотой и температурой, проводить подготовку продукции к продаже, работать с разными видами мяса, кулинарией и другими товарами и даже готовить блюда для гостей по технологическим картам.

«Мясные сомелье – профессия, которую мы начинаем внедрять в нашей сети «Мясомаркет». Это специалисты, которые должны создавать атмосферу и предоставлять гостям наших магазинов уровень сервиса, после чего они будут возвращаться еще много раз. Для этого требуются особые навыки работы с продуктом, которые мы отрабатываем с будущими сомелье в учебном «Мясомаркете». Так мы можем быть уверены, что в каждом магазине гостей встретит специалист, который и удачные комбинации продуктов посоветует в зависимости от запроса, даст рекомендации по приготовлению, и вкусные блюда приготовит. А еще мы учим наших мясных сомелье быть немного психологами, для того чтобы покупатели выходили из наших магазинов хоть на каплю счастливее. Наша цель – сделать так, чтобы гости «Мясомаркетов» чувствовали себя довольны и широким ассортиментом, и качественным обслуживанием», – говорит Дмитрий Морозов, директор по развитию бизнеса клиентов МХП.

Открытие «Мясомаркета» – один из важных этапов развития сети кулинарных идей и становление профессии мясного сомелье. А также немаловажный шаг в процессе трансформации МХП в кулинарную компанию.

Для справки:

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. МХП развивает более 1500 торговых точек разной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей «Мясомаркет», магазины «Еда Свежая», «Наша Ряба», «Украинский цыпленок», а также сеть заведений безопасного стритфуда Döner Маркет.