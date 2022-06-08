Прямые убытки украинских ритейлеров за два месяца войны превысили 50 миллиардов гривен - исследование

Общий объем прямых убытков украинских торговых сетей в результате военных действий с 24 февраля по 23 апреля оценивается по меньшей мере в 50,7 миллиарда гривен, без учета упущенной выгоды.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в мае Ассоциацией ритейлеров Украины и Украинским советом торговых центров. В пересчете на 1 квадратный метр поврежденных торговых точек это 30 475 гривен, или 17,4 миллиона гривен в среднем на один поврежденный магазин.

По данным исследования, 41% ущерба приходится на повреждения зданий, помещений магазинов, инженерных сетей, отделки и так далее. Убытки по товарным остаткам в магазинах (оценка по закупочной цене) и потери оборудования составили по 17%, потери товара на складах – 14%, ущерб складским, производственным, офисным зданиям/помещениям и оборудованию в них (находившиеся в собственности компаний) составил 9 %, а еще 2% - другой ущерб.

При подсчете собирались данные 295 торговых розничных компаний - это как крупные сети, так и малые предприниматели. Но указанная общая цифра потерь касается только сетевых ритейлеров.

Эти 295 компании представлены 28 549 магазинами с торговой площадью 15,4 миллиона квадратных метров. В частности, в исследовании представлены малые сети, где работает от 3 до 20 торговых точек (таких 43%), средние компании (21-50 точек, таких 25%) и крупные сети, у которых работает более 50 объектов (таких 32%) .

"50,7 миллиарда – это далеко не все прямые убытки, которые понес украинский ритейл. На этом этапе мы посчитали только самые крупные и активные сетевые компании. Многие малые региональные сети, не сетевые предприятия, торговые точки на рынках остаются не подсчитаны. Поэтому реальная цифра прямого ущерба будет гораздо больше", - говорит председатель УРТЦ Максим Гаврюшин.

Кроме того, еще не подсчитывались общие потери ритейла, в которые должны войти недополученные за три месяца войны доходы с учетом их постоянного роста. По мнению Гаврюшина, в итоге сумма может быть в три-четыре раза больше.

В разрезе товарных групп больше всего пострадали продовольственные сети – 60% от убытков по отрасли. На втором месте – fashion-ритейлеры, потери которых составили 11% потерь сферы торговли. В тройку наиболее пострадавших отраслей входят и продавцы электроники и бытовой техники – на них приходится 7% убытков.

По данным исследования, на 23 февраля в среднем на одну сетевую компанию работало 96 торговых точек, средний размер торговой точки составлял 540 квадратных метров.

Спустя два месяца после начала боевых действий продолжало работать 70% торговых точек от довоенного количества на 74% площадей довоенного периода, то есть 20060 магазинов общей площадью 11,4 миллиона квадратных метров.

В течение двух месяцев военных действий существенный ущерб был причинен 2910 торговым точкам площадью 1,6 миллиона квадратных метров (10% торговых точек от довоенного количества и 11% от площади), а 30% торговых точек оставались закрытыми через два месяца после начала войны.