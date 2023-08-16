Сеть Döner Маркетов, которую развивает МХП с партнерами, выросла до 150 заведений

Сеть вкусного безопасного стритфуда Döner Маркет насчитывает уже 150 заведений. Юбилейный открылся в Запорожье

Döner Маркеты – это место, где гости всегда могут попробовать шаурму и донеры, а также нагетсы, сырные палочки, картофель фри и другие блюда. Первая точка бренда была открыта в Киеве в сентябре 2020 года. Сейчас заведения сети работают в разных населенных пунктах 20 областей Украины.

В каждом Döner Маркете господствуют три основных принципа: единый вкус, технологичность и безопасность и контроль. Для приготовления блюд используются продукты только проверенных поставщиков. К примеру, шаурма и донеры готовятся из курятины «Наша Ряба» и говядины Skott Smeat.

«Сеть Döner Mаркет, которую мы развиваем с партнерами, становится синонимом качественно нового вкусного украинского стритфуда. Популярность такого формата блюд в целом растет за счет удобства и скорости и потребления. А секрет успеха нашей сети заключается еще и в соблюдении всех требований качества и безопасности, а также в ответственном подходе к сервису. Развитие сети Döner Маркетов в тесном взаимодействии с партнерами позволяет нам не только создавать комфортные заведения питания для украинцев, но и наращивать количество ответственного бизнеса, который работает прозрачно, платит налоги и таким образом поддерживает экономику Украины», – отмечает Дмитрий Озеран, руководитель управления по работе с франчайзи компании МХП

Заведения Döner Маркет бывают разных форматов: корнеры в торгово-развлекательных центрах, отдельные заведения больших и меньших размеров, Döner-кафе. Для работы на событиях с большим количеством людей есть мобильная точка Döner Трак. Над таким разнообразием МХП с партнерами работают для того, чтобы потребитель всегда мог найти заведение сети и вкусно и безопасно поесть.

«Основное преимущество Döner Маркетов состоит в том, что это доступные и удобные места для потребителей. В своих заведениях мы предлагаем украинцам качественный продукт и уровень обслуживания. И МХП очень помогает нам в этом направлении. Например, когда мы открываем каждый новый Döner Mаркет, специалисты МХП активно присоединяются и вместе с нами разрабатывают проект с нуля и до точки, которая готова принимать гостей. А после открытия в каждом заведении проходят регулярные аудиты. Такое сотрудничество помогает нам делать Döner Маркеты, которые нравятся потребителям», – говорит Александр Новиков, партнер МХП из Запорожья.

Справка

МХП – международная компания в сфере агро- и пищевых технологий. В настоящее время находится на этапе трансформации в кулинарную компанию. Одним из направлений этой трансформации есть развитие в сегментах HoReCa и ритейла. По состоянию на июнь 2023 МХП развивает более 1500 торговых точек различного направления. Кроме заведений безопасного стритфуда Döner Маркет, это сеть магазинов кулинарных идей «Мясомаркет», магазины «Еда Свежая», «Наша Ряба», «Украинский цыпленок».