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Ритейл
Дата публикации

SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине

SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине

Нидерландская международная сеть супермаркетов SPAR открыла первый магазин в Украине с начала полномасштабной войны. Новый супермаркет начал работать в селе Большой Кучуров Черновицкой области.

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Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Работает новый магазин по системе франчайзинга. В компании отмечают, что своим примером мотивируют других продолжать инвестировать в Украину даже во время войны.

Фото 2 — SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине
Фото 3 — SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине
Фото 4 — SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине
Фото 5 — SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине
Фото 6 — SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине
Фото 7 — SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине
Фото 8 — SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине
Фото 9 — SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине
Фото 10 — SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине
Фото 11 — SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине
Фото 12 — SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине
Фото 13 — SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине
Фото 14 — SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине
Фото 15 — SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине
Фото 16 — SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине
Фото 17 — SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине

"В новых магазинах SPAR действует программа лояльности DRUZI, позволяющая покупателям отслеживать накопленные и потраченные бонусы и экономить на последующих покупках, видеть историю покупок и получать персональные предложения", - добавили в пресс-службе сети.

Теперь в Украине 267 супермаркетов SPAR, но работает 243. Полностью или частично разрушены шесть торговых точек – в Ирпене и Ворзеле Киевская область и Харькове.

Отметим, что украинский ритейл постепенно сокращает количество закрытых торговых точек.

По результатам опроса, проведенного Ассоциацией ритейлеров Украины, стало известно, что ритейл постепенно возобновляет работу торговых точек. Так, на 56-й день боевых действий было закрыто по разным причинам только 23% торговых объектов или магазинов.

Автор:
Вита Молодан