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- Ритейл
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SPAR открыл первый магазин во время войны в Украине
Нидерландская международная сеть супермаркетов SPAR открыла первый магазин в Украине с начала полномасштабной войны. Новый супермаркет начал работать в селе Большой Кучуров Черновицкой области.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.
Работает новый магазин по системе франчайзинга. В компании отмечают, что своим примером мотивируют других продолжать инвестировать в Украину даже во время войны.
"В новых магазинах SPAR действует программа лояльности DRUZI, позволяющая покупателям отслеживать накопленные и потраченные бонусы и экономить на последующих покупках, видеть историю покупок и получать персональные предложения", - добавили в пресс-службе сети.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Теперь в Украине 267 супермаркетов SPAR, но работает 243. Полностью или частично разрушены шесть торговых точек – в Ирпене и Ворзеле Киевская область и Харькове.
Отметим, что украинский ритейл постепенно сокращает количество закрытых торговых точек.
По результатам опроса, проведенного Ассоциацией ритейлеров Украины, стало известно, что ритейл постепенно возобновляет работу торговых точек. Так, на 56-й день боевых действий было закрыто по разным причинам только 23% торговых объектов или магазинов.