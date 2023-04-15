Свободных площадей в ТРЦ Киева стало вдвое больше: как арендодатели пытаются решить проблему

Доля свободных для аренды площадей в ТРЦ Киева продолжает расти, в марте 2023 года достигла 21,5%, что практически вдвое превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 11,5%.

Об этом сообщила директор Украинской торговой гильдии (UTG) Евгения Локтионова агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, владельцы ТРЦ ищут новые варианты сдачи в аренду площади. Чтобы повысить уровень спроса ТРЦ пытаются активнее привлекать нестандартных арендаторов – от ЦНАП до музеев. Недавно такое решение принял ТРЦ "Гулливер".

"Таким образом, освобожденные после выезда арендаторов площади начинают использоваться как площадки для конференций/ивентов или даже как экспозиционные площадки", - объясняет Локтионова.

В то же время посетители таких форматов других арендаторов являются импульсными покупателями, но могут стать постоянными клиентами торгового центра.

"Такие нестандартные арендаторы могут временно решить проблему вакантности помещений, сыграть ситуативную рекламную роль, но вряд ли смогут закрепиться в ТРЦ и стать стабильным генератором потока. Связано это с тем, что они чаще всего не платят аренду, не генерируют поток и не являются коммерческими", - отмечает эксперт.

При этом, оценив перспективы эдюкеймента (арендатор, ведущий образовательную деятельность) в торговых центрах Украины на фоне ограниченного ассортимента якорей в целом, Локтионова пришла к выводу, что такой формат перспективен.

Напомним, аналитики прогнозируют, что в 2023 году в Киеве спрос на складские помещения останется в целом неизменным из-за неопределенности относительно продолжительности военных действий. В то же время ожидаются новые поглощения, которые будут обусловлены преимущественно решениями о переезде с незначительным количеством расширений и уменьшением количества сокращений площадей.