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Категория
Ритейл
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В Киеве 10 октября закрыты ТРЦ и ряд ритейлеров из-за массированных обстрелов

В Киеве 10 октября закрыты ТРЦ и ряд ритейлеров из-за массированных обстрелов

Из-за вражеских ракетных обстрелов столицы киевские торгово-развлекательные центры и ритейлеры в центре города закрыты сегодня, 10 октября.

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Киевские ТРЦ и ряд ритейлеров закрыты в понедельник из соображений безопасности.

"Из соображений безопасности ЦУМ Киев сегодня будет закрыт. Оставайтесь в укрытиях и берегите себя и своих близких", – сообщил ТРЦ в Facebook.

ТРЦ Lavina Mall с парком развлечений Galaxy и кинотеатром Multiplex также закрыты в понедельник.

О закрытии сообщили также ритейлеры Goodwine и Citrus

Напомним, в понедельник, 10 октября, по состоянию на 8:45 в результате обстрела в Шевченковском районе Киева погибли восемь человек.

Автор:
Светлана Манько