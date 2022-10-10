В Киеве 10 октября закрыты ТРЦ и ряд ритейлеров из-за массированных обстрелов

Из-за вражеских ракетных обстрелов столицы киевские торгово-развлекательные центры и ритейлеры в центре города закрыты сегодня, 10 октября.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Киевские ТРЦ и ряд ритейлеров закрыты в понедельник из соображений безопасности.

"Из соображений безопасности ЦУМ Киев сегодня будет закрыт. Оставайтесь в укрытиях и берегите себя и своих близких", – сообщил ТРЦ в Facebook.

ТРЦ Lavina Mall с парком развлечений Galaxy и кинотеатром Multiplex также закрыты в понедельник.

О закрытии сообщили также ритейлеры Goodwine и Citrus

Напомним, в понедельник, 10 октября, по состоянию на 8:45 в результате обстрела в Шевченковском районе Киева погибли восемь человек.