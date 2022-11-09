Владельцы киевского ТРЦ Ocean Plaza назвали новую дату возобновления его работы

Торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве, не работающий с начала российского вторжения в феврале, намерен возобновить работу с 22 ноября. Об этом говорится в опубликованном Forbes.ua сообщении для арендаторов ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", которое является владельцем ТРЦ.

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"Сообщаем, что с 22 ноября 2022 года ТРЦ Ocean Plaza возобновляет работу. Просим осуществить подготовку помещений до вышеуказанной даты. О порядке проведения работ и ввоза/вывоза товара будет сообщено дополнительно", – говорится в нем.

Напомним, что в конце июля было объявлено о полной остановке работы этого торгового центра, где продолжал работать супермаркет "Ашан", но уже в начале августа появилась информация, что он решил возобновить работу с 11 августа. Однако этого так и не произошло: в самом ТРЦ объяснили это якобы обращениями самих арендаторов, не успевающих доставить товары для открытия своих магазинов в этот срок.

Перед этим стало известно об аресте корпоративных прав "обществ, в том числе ТРЦ в столице, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане РФ из близкого окружения главы страны-агрессора", под которыми подразумевался российский олигарх и давний друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг, компания которого "ТПС Недвижимость" выкупила Ocean Plaza после его постройки в 2012 году.

Соответственно, акции ТРЦ, принадлежащие инвестсоюзу "Лыбидь", были переданы в управление Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными преступным путем (АРМА). Вместе с тем арест здания самого ТРЦ, наложенный еще в мае Печерским районным судом Киева, в начале августа был снят.

В сентябре же управляющая Ocean Plaza компания "Киев Молл Менеджмент" заявила, что объект может быть открыт для посетителей и возобновить работу уже в октябре. Там также сообщили об отмене ареста трети акций ТРЦ. Однако и на этот раз указанные сроки его открытия не оправдались.